29 сентября 2016, 08:41

Происшествия

Массовая драка произошла в центре столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Массовая драка произошла в центре столицы, сообщает Агентство "Москва". По данным источника в правоохранительных органах, в потасовке участвовало 20 человек.

Обращение по поводу инцидента поступило в полицию около 6:00, рассказали m24.ru в столичном управлении МВД. По сообщениям очевидцев, драка началась около дома 19 по улице Новый Арбат.

Когда полицейские прибыли на место, беспорядков они не обнаружили. С заявлением в правоохранительные органы никто не обращался.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

массовая драка улица Новый Арбат чп

