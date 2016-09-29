Фото: m24.ru/Александр Авилов

Массовая драка произошла в центре столицы, сообщает Агентство "Москва". По данным источника в правоохранительных органах, в потасовке участвовало 20 человек.

Обращение по поводу инцидента поступило в полицию около 6:00, рассказали m24.ru в столичном управлении МВД. По сообщениям очевидцев, драка началась около дома 19 по улице Новый Арбат.

Когда полицейские прибыли на место, беспорядков они не обнаружили. С заявлением в правоохранительные органы никто не обращался.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.