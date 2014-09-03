На Bentley известного продюсера вылили 7 тонн цемента

В центре Москвы на Bentley известного продюсера опрокинули цемент

В столице забетонировали Bentley московского продюсера. Строители случайно вылили бетон на припаркованный в 1-ом Басманном переулке автомобиль Артура Шачнева, передает телеканал "Москва 24".

Груженый цементовоз подъехал слишком близко к ограждению, разделяющему стройплощадку и парковку офиса, и по не известной пока причине опрокинул резервуар. Кроме авто Шачнева пострадали еще несколько машин, которые стояли рядом.

Продюсер пожаловался, что бетон попал внутрь машины и испортил дорогие костюмы для мюзикла.