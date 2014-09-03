На Bentley известного продюсера вылили 7 тонн цемента

В столице забетонировали Bentley московского продюсера. Строители случайно вылили бетон на припаркованный в 1-ом Басманном переулке автомобиль Артура Шачнева, передает телеканал "Москва 24".
Груженый цементовоз подъехал слишком близко к ограждению, разделяющему стройплощадку и парковку офиса, и по не известной пока причине опрокинул резервуар. Кроме авто Шачнева пострадали еще несколько машин, которые стояли рядом.
Продюсер пожаловался, что бетон попал внутрь машины и испортил дорогие костюмы для мюзикла.
Артур ШачневАртур Шачнев - продюсер, генеральный директор продюсерского центра Artur V. Shachnev Production, основатель SOFIA Symphony Orchestra. В состав оркестра входят 99 музыкантов. Вместе с SOFIA выступали такие звезды как Эннио Морриконе, Майкл Болтон, Лолита, Алсу и Димa Билан