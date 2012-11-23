Оппозиция намерена отказаться от проведения митингов

Акция "Марш миллионов" в Москве. Фото: ИТАР-ТАСС

"Марш миллионов" следует проводить в формате шествия, но без митинга. К такому мнению склоняется большинство членов Координационного совета (КС) оппозиции.

"Как показала практика, люди с удовольствием идут на шествие, но не очень любят формат митингов, тем более, все, что мы хотели, уже было сказано на предыдущих митингах", - сообщил "Известиям" член КС Дмитрий Гудков.

Такой же позиции придерживается и член совета Константин Крылов. По его словам, митинги превратились в самую неинтересную и провальную часть массовых мероприятий.

"Сейчас люди идут на мероприятие для того, чтобы выйти самим, а не увидеть, пусть даже уважаемых людей, которые в очередной раз говорят общеизвестные вещи", - заявил Крылов в беседе с газетой. При этом он добавил, что поддерживает идею закончить шествие сбором подписей и раздачей агитматериалов.

Между тем, по данным издания, большинство организаторов "Марша миллионов" считают оптимальной датой для проведения акции 9 декабря.