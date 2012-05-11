Полиция опровергла причастность ОМОНа к избиению на Болотной

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Московская полиция провела предварительную служебную проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором неустановленный сотрудник ОМОН наносит удар участнице "Марша миллионов".

Установлено, что столичные ОМОНовцы непричастны к избиению на Болотной площади.

"Были проверены все сотрудники ОМОН гарнизона московской полиции, которые 6 мая несли службу в районе Болотной площади. Предварительно установлено, что ни один из них не является сотрудником, запечатленным на видео", - говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве.

В связи с тем, что в тот день в районе Болотной площади службу несли сотрудники приданных сил из других подразделений полиции, материалы по данному факту будут переданы в МВД России.

"Также в связи с возбуждением по данному факту уголовного дела в Следственный комитет также буду направлены материалы, включая данные всех сотрудников московского ОМОН, несших службу 6 мая", - отметили в ведомстве.

Несмотря на то, что московская полиция обращалась к человеку, которому на видео наносится удар, а также к возможным свидетелям произошедшего, по состоянию на 12.00 11 мая никто из них не обратился в полицию, заявлений по данному факту не поступало. В связи с этим ГУ МВД России по Москве повторяет свою просьбу ко всем, кому что-либо известно об этом происшествии, позвонить по телефону "02".

Напомним, 6 мая оппозиция, несогласная с итогами выборов президента, вышла на "Марш миллионов". Однако акция была сорвана. По данным столичного ГУ МВД РФ, в ходе беспорядков и столкновений с полицией были задержаны более 400 радикально настроенных оппозиционеров.