Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Следствие

11 мая 2012, 13:01

Полиция опровергла причастность ОМОНа к избиению на Болотной

марш миллионов акции Болотная площадь побои следствие ОМОН

Фото: Вести.Ру


Московская полиция провела предварительную служебную проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором неустановленный сотрудник ОМОН наносит удар участнице "Марша миллионов".

Установлено, что столичные ОМОНовцы непричастны к избиению на Болотной площади.

"Были проверены все сотрудники ОМОН гарнизона московской полиции, которые 6 мая несли службу в районе Болотной площади. Предварительно установлено, что ни один из них не является сотрудником, запечатленным на видео", - говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве.

В связи с тем, что в тот день в районе Болотной площади службу несли сотрудники приданных сил из других подразделений полиции, материалы по данному факту будут переданы в МВД России.

"Также в связи с возбуждением по данному факту уголовного дела в Следственный комитет также буду направлены материалы, включая данные всех сотрудников московского ОМОН, несших службу 6 мая", - отметили в ведомстве.

Несмотря на то, что московская полиция обращалась к человеку, которому на видео наносится удар, а также к возможным свидетелям произошедшего, по состоянию на 12.00 11 мая никто из них не обратился в полицию, заявлений по данному факту не поступало. В связи с этим ГУ МВД России по Москве повторяет свою просьбу ко всем, кому что-либо известно об этом происшествии, позвонить по телефону "02".

Напомним, 6 мая оппозиция, несогласная с итогами выборов президента, вышла на "Марш миллионов". Однако акция была сорвана. По данным столичного ГУ МВД РФ, в ходе беспорядков и столкновений с полицией были задержаны более 400 радикально настроенных оппозиционеров.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать