СК возбудил дело по факту избиения женщины на "Марше миллионов"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения участницы "Марша миллиона" полицейским. Как сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин, сотрудника полиции подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ).

"По факту избиения полицейским участницы "Марша миллионов", который прошел в Москве 6 мая, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия)", - сказал Маркин. Он добавил, что статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В рамках расследования следователи устанавливают конкретных сотрудников полиции, применивших насилие в отношении девушки. Основанием для открытия дела стала размещенная в интернете видеозапись, на которой запечатлено, как полицейский бьет девушку в живот во время акции протеста на Болотной площади в Москве 6 мая. 10 мая Следственный комитет пообещал провести проверку по факту публикации этого ролика. Свою проверку начали и в МВД.

Напомним, 6 мая оппозиция, несогласная с итогами выборов президента, вышла на "Марш миллионов". Однако акция была сорвана. По данным столичного ГУ МВД РФ, в ходе беспорядков и столкновений с полицией были задержаны более 400 радикально настроенных оппозиционеров.

По итогам акции СК возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам и о применении насилия к полицейским. Оппозиционер Алексей Навальный проходит по этому делу свидетелем. Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, который также является свидетелем, тоже допрошен в рамках расследования дела. В данный момент Удальцов и Навальный находятся под административным арестом.