Двое фигурантов "болотного дела" отпущены из СИЗО

ИТАР-ТАСС

Два фигуранта "болотного дела" отпущены из СИЗО под подписку о невыезде, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичном управлении ФСИН РФ.

По данным источника, о замене меры пресечения для Соболева и Архипенкова ходатайствовали следователи СКР.

Официального подтверждения информации пока не получено.

Напомним, 6 мая оппозиция намеревалась провести шествие "Марш миллионов", а затем митинг на Болотной площади в Москве. Шествие состоялось, но митинг сорвался из-за того, что несколько сотен активистов отказались пройти на санкционированную акцию и объявили сидячую забастовку перед Большим Каменным мостом. В ситуацию вмешалась полиция, начались беспорядки, в результате которых пострадали десятки человек, в том числе полицейские.

Главное следственное управление СК РФ по Москве в тот же день возбудило уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам (статья 212 УК РФ) и применения насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). В рамках "болотного дела" было задержано 13 человек. В качестве свидетелей допросили уже около 1,3 тысячи граждан.