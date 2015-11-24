Манеж устроит фестиваль творчества в честь Дня матери

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

29 ноября состоится семейный фестиваль "Мамин день в Манеже", участниками которого станут взрослые и дети.

Мамы примут участие в кулинарных мастер-классах и расскажут, как совмещать воспитание ребенка с работой, фитнесом и личными интересами. Они также смогут сделать маникюр, посетить визажиста и имидж-консультанта. Дети станут участниками игр и интерактивных спектаклей, научатся делать новогодние подарки и украшения. Для самых маленьких будет работать игровая площадка.

На фестивале в Манеже будет открыт магазин с игрушками и украшениями ручной работы, кафе и фотоателье. Все вырученные средства пойдут на помощь ребятам без родителей.



Подробная программа фестиваля здесь http://moscowmanege.ru/ru/mamin-den-v-manezhe/