Москва оказала поддержку более 750 проектам малого и среднего бизнеса

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году столичные власти оказали поддержку 754 проектам малого и среднего бизнеса, сообщил на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Всего на поддержку предпринимателей было направлено более 1 миллиарда рублей.

Кроме того, в прошлом году в рамках работы по подготовке, переподготовке и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего бизнеса было обучено более 10 тысяч человек, сообщает агентство "Москва Медиа".

Также для предпринимателей было организовано 20 стажировок в России и за ее пределами.

Напомним, что в прошлом году государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы" запустило проект, позволяющий предпринимателям высказаться по поводу готовящихся постановлений властей и внести свой вклад в улучшение деловой среды города.

Обсуждать проекты могут как состоявшиеся бизнесмены и эксперты, так и начинающие предприниматели, стартаперы и другие заинтересованные лица. Отклики и предложения представителей бизнеса в обязательном порядке рассматриваются непосредственным руководством ГБУ "МБМ".