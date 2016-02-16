LIVE: презентация помещений для малого и среднего бизнеса на Бирже торгов

17 февраля на ВДНХ в рамках программы "Школа инвесторов" на Бирже торгов речь пойдет о том, как в столице приватизировать или арендовать помещение для малого и среднего бизнеса. Представители департамента по конкурентной политике и департамента имущества расскажут о выставленных на торги нежилых площадях и правилах участия в электронных аукционах.

Те, у кого не получится посетить мероприятие лично, могут прислать свои вопросы в виде аудио- или видеофайлов на почту Dolgikhiv@mos.ru. Ответ прозвучит на прямом эфире.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 15:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.