Право упрощенного выкупа помещений для бизнеса продлили до 2015 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Право упрощенного выкупа помещений для малого и среднего бизнеса продлили до 1 июля 2015 года. Соответствующий Федеральный закон подписал президент России Владимир Путин, информирует пресс-служба столичного департамента городского имущества.

Преимущественное право выкупа будут иметь арендаторы, владеющие или пользующиеся имуществом непрерывно в течение двух и более лет до 1 сентября 2013 года.

"Кроме того, сняты ограничения на максимальный размер площади арендуемых помещений (максимально разрешенная к выкупу площадь в г. Москве ранее составляла 300 кв метров). Также, установлен минимальный срок рассрочки оплаты выкупаемого имущества - три года (в сравнение с предыдущим сроком в 1 год)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что документы на реализацию преимущественного права выкупа арендуемых помещений принимаются ежедневно (кроме выходных) с 8:00 до 17:00 по адресу: ул. Бахрушина, 20.