Самая мощная за два года вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошла самая мощная за два года вспышка

Утром 25 февраля на Солнце произошла мощная вспышка, но по прогнозам специалистов никаких серьезных последствий для Земли от нее не будет.

Как сообщает телеканал "Москва 24", сильных магнитных бурь не обещают, так как ее источник находился с другой стороны от нашей планеты. Тем не менее эта вспышка стала самой мощной за последние два года.

Напомним, в 2013 году на Солнце в короткий промежуток времени произошли сразу четыре вспышки, которые были зафиксированы астрономами. Так, первая вспышка была 11 апреля 2013 года, вторая - 1 мая, третья - 14 мая, четвертая вспышка - 15 мая.

При подобном так называемом солнечном извержении в космос устремляются миллиарды тонн раскаленного вещества со скоростью 450 километров в секунду.

Несмотря на то, что потоки направлены не в сторону нашей планеты - ученые предсказывают увеличение геомагнитной активности. Почувствовать это могут те, кто страдает сердечными болезнями, а также пожилые люди.