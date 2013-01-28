В России наступил первый в истории "киберпонедельник"

В России пройдет первый в истории "киберпонедельник"

В понедельник, 28 января, ритейлеры объявили первый в России "киберпонедельник" - день больших скидок в интернет-магазинах. Скидки дойдут до 70%, но только на один день.

В акции примут участие шесть онлайн-магазинов, входящих в Ассоциацию компаний интернет-торговли.

Как сообщал M24.RU, термин "киберпонедельник" изобрел Shop.org, отделение Национальной федерации розничной торговли США. Впервые Cyber Monday состоялся в штатах в 2005 году. Однако там акция проходит до Рождества.

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Очень быстро прижилась идея интернет-распродаж в Китае. Там ее устраивают в ноябре и называют почему-то День холостяка.

Отметим, что на настоящий момент в России интернетом пользуются более 60 миллионов человек, из них покупки делают онлайн лишь 15%.