Какими будут новые московские киоски

Фото: пресс-служба департамента торговли

Весной московскую розничную торговлю ждут большие перемены. К маю в столице появится около 700 новых киосков, все они будут построены городом и отданы в аренду, а проектировать павильоны теперь станут настоящие архитекторы. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

О том, какими будут новые торговые палатки города - читайте в материале M24.ru.

Кто и как будет строить новые киоски

Строительство новых павильонов возьмет на себя город. Власти пришли к выводу, что лучше подготовить палатки самостоятельно, а предпринимателям намного удобнее арендовать не площадь под ларек, а оборудованный киоск, в котором можно сразу начать торговлю.

Новые киоски город разыграет на электронных аукционах, а договоры аренды теперь подпишут не на три года, а на пять лет. Торги пройдут во втором квартале 2015 года.

Фото: пресс-служба департамента торговли

Для каждой группы товаров - мороженого, фруктов и овощей, бакалеи - архитекторы спроектируют отдельный тип павильонов. Несколько ларьков нового типа уже появились на улицах города. Это киоски "Мороженое" и "Театральные билеты" на Тверской улице.

Ранее M24.ru сообщало, что к осени в газетных киосках, принадлежащих городу, появятся банкоматы, терминалы оплаты услуг и холодильники с напитками. В декабре 2014 года власти рассмотрели несколько образцов новых киосков типа "Мегаполис", "Европейский" и "Французский". Дизайн трех типов киосков отличается, но в каждом из них предусмотрены дополнительные сервисы: банкомат, терминал оплаты услуг или холодильник с напитками.

При этом газетные ларьки, которые были обновлены самими владельцами, останутся на своих местах.

Обновленные павильоны уже работают на Новинском бульваре, рядом с американским посольством, и на Шаболовке.

Что станет со старыми палатками

Старые киоски постепенно будут сносить. Однако по закону снос возможен только после окончания срока договора аренды и только в случае, если киоск не соответствует нормам уличной торговли.

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Павильон могут убрать, если он находится на территории городской стройки. Но снести ларек строители смогут только после начала работ на площадке, а не на бумаге.

Фото: пресс-служба департамента торговли

Напомним, в прошлом году Мосгордума приняла законопроект о торговом сборе. Документ устанавливает ставки для предпринимателей, которые торгуют в стационарных объектах площадью до 50 квадратных метров. Под действие закона также попадут бизнесмены, которые содержат нестационарные торговые точки.

По словам главы департамента экономической политики Максима Решетникова, размер торгового сбора будет равен стоимости патента для торговой деятельности в Москве, то есть 120 тысяч рублей за 50 квадратных метров в год. К базовому торговому сбору будет применяться коэффициент 0,7, если торговый объект расположен за МКАД и коэффициент 2, если магазин находится в центре Москвы.

Таким образом, торговцев в центре города обяжут платить налог в размере 240 тысяч рублей в год, а владельцев торговых объектов на окраинах Москвы - 84 тысячи рублей (в случае, если площадь объектов меньше 50 квадратных метров, а также по 200 рублей в год за каждый дополнительный квадратный метр).