Фестиваль "Лыжня России" посетили около 25 тысяч человек

Фото: m24

Всероссийскую массовую лыжную гонку "Лыжня России – 2014" посетили около 25 тысяч человек. В лыжной гонке приняло участие более 3 тысяч человек, передает пресс-служба подмосковного главка МВД.

Для обеспечения правопорядка и безопасности во время проведения мероприятия было задействовано более 850 полицейских. Каких-либо правонарушений выявлено не было, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в гонке, которая состоялась в Центре зимних видов спорта "Волен" в подмосковной Яхроме, приняли участие как профессиональные лыжники, так и любители. Протяженность трассы в 2014 году составила 10 км. Победителем на дистанции в 10 километров стал Сергей Новиков.

В рамках мероприятия проводился "олимпийский" забег протяженностью 2 тыс. 14 метров в честь стартующих в феврале Олимпийских игр в Сочи.