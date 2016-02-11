Форма поиска по сайту

11 февраля 2016, 18:43

Спорт

Российский лыжник Никита Крюков одержал победу в спринте

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Российский лыжник Никита Крюков одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Стокгольме. В финале спортсмен пришел к финишу со временем 2 минуты 46,7 секунды.

Серебряную медаль завоевал норвежец Ола Виген Хаттестад, третьим стал его соотечественник Петтер Нортуг.

У женщин в спринте все сложилось не столь радужно. Российская лыжница Евгения Шаповалова стала лишь шестой. Победила норвежка Майкен Касперсен Фалла.

Следующий этап Кубка мира состоится в шведском Фалуне 13 и 14 февраля.

