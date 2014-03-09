Форма поиска по сайту

09 марта 2014, 13:28

Спорт

Россияне Коновалова и Бугаев взяли две "бронзы" на Паралимпиаде

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские лыжники Светлана Коновалова и Алексей Бугаев принесли две бронзы в "копилку" паралимпийской сборной.

Горнолыжник Бугаев стал третьим в супергиганте стоя (первым был австриец Маркус Зальхер, а его соотечественник Матиас Ланцингер стал серебряным призером). Лыжница Коновалова пришла третьей в 12-километровой гонке в категории "сидя". Ее обогнала украинка Людмила Павленко и американка Оксана Мастерс.

Таким образом Россия продолжает лидировать в медальном зачете - сборная за два дня принесла пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовых медали.

Сюжет: Паралимпиада в Сочи
лыжи лыжные гонки Паралимпиада-2014

