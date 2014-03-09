Россияне взяли все медали в лыжной гонке на Паралимпиаде

Российские лыжники взяли три медали на паралимпийской лыжной гонке

Российские лыжники взяли все медали на 15-километровой лыжной гонке на Паралимпиаде в Сочи в категории "сидя". Роман Петушков финишировал первым, за ним расположились Ирек Зарипов и Александр Давидович.

Петушков, ранее взявший "золото" в биатлонной гонке на 7,5 километра, прошел дистанцию за 40 минут и 51,6 секунды. Зарипов отстал от него на минуту и 3,5 секунды, а Давидович - на минуту и 17 секунд.

В медальном зачете Россия находится на 1-м месте: пять золотых, шесть серебряных медалей и две "бронзы".