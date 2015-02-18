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18 февраля, 15:10

В театре "Модернъ" поставили спектакль о любовном многоугольнике

любовь детективы театр Модернъ

Фото предоставлено пресс-службой театра

В Московском драматическом театре "Модернъ" поставили спектакль о любовном многоугольнике. Постановку "Мои дорогие мужчины…" покажут 20 февраля и 8 марта.

В центре событий – одна женщина и три мужчины, каждый из которых в нее влюблен. Главную героиню Люсю играет заслуженная артистка России Елена Стародуб.

Режиссером спектакля стал Рустам Ибрагимбеков, который смог сделать из спектакля смесь мелодрамы и детектива.

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Отметим, что "Мои дорогие мужчины…" отличаются отличными декорациями: специально для спектакля была собрана огромная панорама Москвы.

Бытовую атмосферу столичной квартиры, в которой происходит действие, передают потрепанное кожаное кресло, этажерка и старенький магнитофон.

Начало спектакля – в 19.00. Билеты – от 500 рублей.

$2

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