Малую Бронную улицу затопил пятничный ливень

Фото: M24.ru

Из-за сильного ливня, который прошел в Москве во второй половине дня в пятницу, затопило Малую Бронную улицу, сообщает читатель M24.ru.

По словам читателя, на некоторых участках улицы пешеходам приходится идти по колено в воде, а колеса припаркованных автомобилей наполовину скрыты поднявшейся дождевой водой.

В департаменте ЖКХ информацию о затоплении улицы не подтвердили.

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