Книги недели: Терри Пратчетт, Роман Супер и история искусства с 1900 года

Книжный обозреватель m24.ru Сергей Шпаковский о впервые опубликованном на русском языке романе Терри Пратчетта "Финт", новой работе Романа Супера и самой ожидаемой книге о современном искусстве "Искусство с 1900 года".

Терри Пратчетт, "Финт"



Впервые опубликованный на русском языке роман классика фэнтези Терри Пратчетта продолжает цикл историй из "Плоского мира". Действие романа переносит читателей в викторианский Лондон, где семнадцатилетний Финт ведет поиски утраченных сокровищ. Первым сокровищем для юного Финта становится молодая красавица, которую приходится спасать от нападения неизвестных негодяев. Следом за ней герой встречается с легендарным Чарльзом Диккенсом, знаменитым парикмахером Суини Тоддом и политиком Бенджамином Дизраэли. В конце путешествия его ждет аудиенция с самой королевой Викторией.

Правда Лондон Терри Пратчетта сильно отличается от того города, к которому привыкли любители туризма. Это альтернативное пространство, где правит юная королева Виктория, на улицах можно встретить Дарвина, а сама атмосфера города пропитана зловещими тайнами. И молодому герою приходится останавливать убийц, спасать людей и рисковать собственной жизнью.

М.: Эксмо

Роман Супер, "Одной крови"



Известный журналист и писатель, лучший репортер страны по мнению "ТЭФИ", Роман Супер выпустил новый роман "Одной крови". В книге автор описывает трагическую историю своей семьи, где любовь проходит испытание болезнью. Текст основан на реальных событиях и по сути является автобиографией семьи Супера. Автор раскрывает историю раковых заболеваний и борьбы с ними, в которую втянуты родственники. Во всех смыслах тяжелая книга попала в рейтинговые листы основных магазинов страны и отмечается критиками как обязательная к прочтению. Для героев документального романа каждый день превращается в подвиг, заключающийся в помощи близким и попытках побороть страх.

М.: Индивидуум паблишинг

"Искусство с 1900 года"



Одна из самых ожидаемых книг об истории искусства "Искусство с 1900 года" наконец-то переведена на русский язык. Работа Хэла Фостера, Розалинд Краусс, Ив-Алена Буа, Бенджамина Х. Д. Бухло и Дэвида Джослита посвящена модернизму, антимодернизму и постмодернизму. Более ста глав, рассказывающих о разных вехах в истории современного визуального искусства, в хронологическом порядке показывают читателю путь от начала ХХ века до наших дней. К описанию основных исторических витков авторы добавляют обзор методов изучения современного искусства: учат читателей самостоятельно осознавать и анализировать, критиковать и исследовать. Здесь также представлены варианты описания искусства: психоаналитическая критика, социальная история искусства, структурализм и постструктурализм.

М.: Ad Marginem