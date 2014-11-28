Фото: m24.ru/Александр Авилов
30 ноября – последний день работы XVI Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction. В этот день здесь состоится презентация проекта департамента СМИ и рекламы города Москвы "Символы Москвы". На страницах издания собраны культовые бренды города, являющиеся культурным и историческим наследием столицы.
Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 17.00.
- Когда: 30 ноября
- Кто: департамент СМИ и рекламы города Москвы
- Что: презентация проекта "Символы Москвы"
- Кому смотреть: влюбленным в город