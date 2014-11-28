Форма поиска по сайту

28 ноября 2014, 17:28

Культура

Презентация проекта "Символы Москвы"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

30 ноября – последний день работы XVI Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction. В этот день здесь состоится презентация проекта департамента СМИ и рекламы города Москвы "Символы Москвы". На страницах издания собраны культовые бренды города, являющиеся культурным и историческим наследием столицы.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 17.00.

  • Когда: 30 ноября
  • Кто: департамент СМИ и рекламы города Москвы
  • Что: презентация проекта "Символы Москвы"
  • Кому смотреть: влюбленным в город

