Живые поэты: Арсений Молчанов

Город: Москва Возраст: 27 лет Любимые поэты: Маяковский, Бродский, Есенин

Твоё молчание – поблажка

Моим назойливым звонкам;

Вдали идёт мужик с баклажкой,

Видать, в ночной универсам –

Купить себе к пивку орешков,

А я в ночи треплю глагол,

Я вновь загадываю решку,

Но выпадает мне орёл.

Я попадаю под влиянье

Его когтистых, цепких лап,

Я чётко знаю наказанье:

Статья двадцатая, КоАП.

И ночь ложится мне на плечи:

Я недопрометей, ура!

И спирт-орёл клюёт мне печень

В июньской тишине двора.

Авторские орфография и пунктуация сохранены