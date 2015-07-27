Форма поиска по сайту

27 июля 2015, 19:08

Культура

Живые поэты: Арсений Молчанов

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

  • Город: Москва
  • Возраст: 27 лет
  • Любимые поэты: Маяковский, Бродский, Есенин

    • Твоё молчание – поблажка


    Моим назойливым звонкам;


    Вдали идёт мужик с баклажкой,


    Видать, в ночной универсам –


    Купить себе к пивку орешков,


    А я в ночи треплю глагол,


    Я вновь загадываю решку,


    Но выпадает мне орёл.


    Я попадаю под влиянье


    Его когтистых, цепких лап,


    Я чётко знаю наказанье:


    Статья двадцатая, КоАП.


    И ночь ложится мне на плечи:


    Я недопрометей, ура!


    И спирт-орёл клюёт мне печень


    В июньской тишине двора.


    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    Год литературы на m24.ru
    литература стихотворения живые поэты читать

