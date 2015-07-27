Живые поэты: Арсений Молчанов

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.
Твоё молчание – поблажка
Моим назойливым звонкам;
Вдали идёт мужик с баклажкой,
Видать, в ночной универсам –
Купить себе к пивку орешков,
А я в ночи треплю глагол,
Я вновь загадываю решку,
Но выпадает мне орёл.
Я попадаю под влиянье
Его когтистых, цепких лап,
Я чётко знаю наказанье:
Статья двадцатая, КоАП.
И ночь ложится мне на плечи:
Я недопрометей, ура!
И спирт-орёл клюёт мне печень
В июньской тишине двора.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
