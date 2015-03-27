Издатели - о росте цен на книги, кризисе и будущем бизнеса

Фото: m24.ru

Пиратство, переход на электронные форматы, рост цен на бумагу и краску - это только три проблемы из того множества, с которым сталкиваются российские издательства. Кризис, начавшийся в конце прошлого года, в очередной раз проверяет российскую издательскую систему на прочность. Из-за курса доллара взлетели цены на услуги типографии, выросли суммы контрактов с зарубежными авторами. Все это ведет к неминуемому росту цен на книги на прилавках магазинов. Однако некоторые представили издательств полагают, что кризис пойдет российскому рынку только на пользу.

О том, насколько вырастут цены на книги, и о необходимости государственной поддержки M24.ru рассказали руководители известных российских издательств: художественную литературу представляют "Эксмо" и "Гаятри/Livebook", а нон-фикшен и деловую - "Альпина Паблишер" и "Манн, Иванов и Фербер". Ситуацию с ценами на рынке также прокомментировал генеральный директор онлайн-магазина электронных книг "ЛитРес" Сергей Анурьев.

Об издательствах "Эксмо" - одна из крупнейших издательских компаний России, основанная в 1991 году. Издательство сотрудничает с такими писателями, как Александра Маринина, Дарья Донцова, Олег Рой и другими. - одна из крупнейших издательских компаний России, основанная в 1991 году. Издательство сотрудничает с такими писателями, как Александра Маринина, Дарья Донцова, Олег Рой и другими. "Гаятри/Livebook" - частное книжное издательство, основанное в 2004 году издателем и общественным деятелем Марией Аксеновой и предпринимателем Григорием Ковалевым. Публикует современную российскую и зарубежную художественную прозу, неформальные научно-популярные книги и иллюстрированные концептуальные издания. Особое внимание уделяется иронической, абсурдистской и юмористической литературе. "Альпина Паблишер" - крупное издательство, специализирующееся на выпуске деловой и профессиональной литературы, аудио- и электронных книг, а также видеокурсов. Было основано в 1998 году для выпуска финансовой литературы. Среди его крупных проектов - "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд, "Семь навыков высокоэффективных людей" Стивена Кови, а также книги Глеба Архангельского, Филипа Котлера и других известных российских и зарубежных авторов. "Манн, Иванов и Фербер" — московское издательство деловой литературы, начавшее свою деятельность в 2005 году. Основатели: Игорь Манн, Михаил Иванов и Михаил Фербер. Издательство выпускает книги по маркетингу и менеджменту, тайм-менеджменту, а также литературу о спорте, психологии, кулинарии и творчестве.



Есть ли кризис

Сергей Рубис

Директор редакции художественной литературы издательства "Эксмо"

"В полном объеме кризис не пришел ни в издательство "Эксмо", ни в целом на рынок. Если судить по данным продаж за январь и февраль, то ситуация стабильная, сравнивая с прошлым годом. Можно даже сказать, что есть небольшая положительная динамика.

Цены на бумагу и другие типографские материалы выросли на 15-20 процентов за два месяца. Причем даже на отечественные сорта бумаги. Сложно сказать, как долго мы сможем сдерживать такой рост цены. Книжная отрасль – социально значимая для общества. Для отечественных производителей нужны квоты. Теоретически это сможет компенсировать рост цен на закупку импортных материалов. Этот год – Год литературы, поэтому государство, с моей точки зрения, должно уделить дополнительное внимание нашей книжной отрасли".

Ольга Лябина

Исполнительный директор издательства "Гаятри/Livebook"

"На данный момент на работу издательства влияет скорее состояние ожидания кризиса, то есть сейчас усилия предпринимаются для того, чтобы создать условия для существования в худшее время. Основной способ: сокращать издержки на печать, хранение, проводить "генеральную уборку" бюджета, максимально плотно следить за работой контрагентов, вносить коррективы в издательский портфель".

Алексей Ильин

Генеральный директор издательства "Альпина Паблишер"

"Думаю, что нет ни одной компании в России, на которую кризис так или иначе не влияет. Для большинства влияние негативное, но для тех, кто ориентирован на экспорт, скорее позитивное. Издательский бизнес, как и многие другие бизнесы, оказался в ситуации, когда себестоимость резко выросла, а сопоставимо повышать цены нельзя. За январь-февраль 2015 года офсетная бумага российских производителей выросла в цене на 40 процентов. Дело в том, что бумага и целлюлоза - экспортный товар. Производителям оказалось гораздо выгоднее продавать все на экспорт за доллары и евро. Импортная бумага и полиграфические материалы выросли в цене практически в два раза. Подорожали услуги типографий, отчисления иностранным авторам также выросли. В то же время продажи книг пока не упали, и это радует".

Мария Лапшина

Директор по маркетингу издательства "Манн, Иванов и Фербер"

"В нашем издательстве и в нашей работе есть три направления, которых коснулся кризис.

Во-первых, это прямая работа со СМИ. Исторически сложилось так, что в издательстве не выделяются средства на продвижение книг. Именно на безбюджетной основе мы выстраивали и выстраиваем работу со СМИ. Ежедневно мы предлагаем партнерам из медиа-среды уникальный качественный контент, созданный по мотивам выпускаемых в издательстве книг. Сейчас, в условиях кризиса, мы почувствовали, что коммерческая служба стала более придирчивой и внимательной к редакции СМИ в этом плане. Тем не менее, нам удается предложить редакторам и журналистам интересные материалы, которые набирают хорошее количество просмотров и посещений. Сейчас, к слову, у нас ежемесячно выходит порядка тысячи упоминаний книг в СМИ, блогосфере и социальных сетях. И это количество постоянно растет.

Второе направление, которого коснулся кризис, - это наполненность портфеля, особенно в МИФ.Детство. Как правило, детские книги в нашем издательстве переводные, а это значит, что роялти и гонорар авторам мы платим в валюте. Это же касается и самого производства книг, которые печатаются заграницей. Поэтому сейчас мы немного разворачиваемся в сторону российских авторов и подрядчиков.

Третье направление, на котором сказался кризис, - это рынок труда. В нашем издательстве маркетологи и пиарщики непосредственно влияют на продажи. И в отличие от многих компаний, увольняющих маркетологов в кризис, мы их нанимаем, чтобы выполнить план продаж. Но, если посмотреть на кадровый рынок в кризис, многие люди, которые потеряли работу, начинают ее активно искать. Они посылают резюме, куда только можно, а не в компании, где реально хотели бы работать. Эта ситуация порождает "кадровый шум", когда становится очень тяжело подобрать в команду подходящего именно нам человека.

По поводу заморозки проектов. Из-за кризиса мы проекты не останавливаем. Единственная возможная причина описывается фразой "хороша ложка к обеду". Если мы считаем, что проект больше будет востребован к отпускному периоду, то выпускаем его к лету, а не к осени, когда все возвращаются из отпусков".

Об электронных книгах "Кризис на электронном книжном рынке не так ощутим, как на бумажном. Дело, конечно, в том числе и в цене на электронную копию. В поиске более бюджетных возможностей проведения досуга люди обращаются к электронной книге, как к одному из самых недорогих вариантов развлечения, получения новых знаний и даже повышения квалификации (что тоже очень важно в кризисный период). "Кризис на электронном книжном рынке не так ощутим, как на бумажном. Дело, конечно, в том числе и в цене на электронную копию. В поиске более бюджетных возможностей проведения досуга люди обращаются к электронной книге, как к одному из самых недорогих вариантов развлечения, получения новых знаний и даже повышения квалификации (что тоже очень важно в кризисный период). Стоимость электронных книг, в среднем, в два раза меньше, чем бумажных. Цена зависит в первую очередь от политики конкретного издательства и направлено на получение автором и издателем дохода, сравнимого с продажей бумажной книги. В том случае, если они не получают какого-либо заметного дохода, от выпуска электронного аналога, как правило, отказываются. Мы и наши партнеры-издательства понимаем, что курс рубля резко изменился в конце 2014 года, доходы населения при этом остались на том же уровне. Пока в связи с волатильностью курсов валют и ослаблением курса рубля мы не планируем специально повышать цены на электронные книги. Будет рост цен на уровне прошлых лет, то есть на уровне 10-20 процентов в год, в основном связанный с тем, что новинки всегда продаются чуть дороже, чем предыдущие книги автора, серии".

Сергей Анурьев Генеральный директор онлайн-магазина электронных книг "ЛитРес"

Рост цен и спад спроса

Сергей Рубис

Директор редакции художественной литературы издательства "Эксмо"

"Мы подняли цены на пять процентов. Это умеренно. Агрессивный рост в цене на книги тоже не планируется. Мы понимаем, что люди должны читать книги, поэтому книга должна быть доступной".

Ольга Лябина

Исполнительный директор издательства "Гаятри/Livebook"

"С ростом себестоимости книг приходится повышать и цены на них. Мы корректируем цены, если растут издержки. Но при этом думаем и о конечной цене, которая не должна быть такой, что читатель не сможет позволить себе нашу книгу.

Замороженных проектов мало, но приходится править издательский портфель.

Сокращение тиражей возможно. Но при этом растет себестоимость книги, читатель увидит книгу по цене, которая легко может отпугнуть его от покупки. Поэтому с тиражами необходимо балансировать, дабы угадать спрос и не увеличить цену значительно. Электронные книги для нас пока сегмент, на который нельзя перейти издательству и существовать в нынешнем формате. Мы не будем рентабельны только с электронными книгами".

Алексей Ильин

Генеральный директор издательства "Альпина Паблишер"

"Художка в последнее время оказалась под самым сильным ударом. Доля книг жанра нон-фикшен в общих продажах постоянно растет и уже существенно превышает долю художки. Особенностью рынка художественной литературы является крайне высокая концентрация продаж на нескольких десятках наименований книг топовых авторов. Эти книги занимают первые места в рейтингах продаж, что создает ложное впечатление, что в целом жанр художественной литературы популярен. В научно-популярной и прикладной литературе продажи распределены более ровно. Зачастую тема является более важным аргументом при покупке, чем известность автора.

Большинство российских издательств уже подняли цены на 10-25 процентов. Мы пока решили поднимать цены только на новинки и переиздания, по которым наши затраты резко выросли. Что касается нашего основного портфеля, то мы пока решили цены не повышать, понимая, что наша аудитория становится все более и более чувствительной к цене".

Мария Лапшина

Директор по маркетингу издательства "Манн, Иванов и Фербер"

"Есть небольшое повышение цен, но ничего сверхъестественного, как 200 процентов на гречку, здесь нет. У нас очень серьезная работа проделана по оптимизации расходов. И вот рост расходов мы сдерживаем".

Господдержка издательств

Сергей Рубис

Директор редакции художественной литературы издательства "Эксмо"

"Я считаю, что имеет смысл рассмотреть вопрос изменения ставки НДС. Во Франции, например, для книг нулевая ставка НДС, а в других странах ставки сильно ниже, чем на другие товары.

Также для книжных магазинов можно сделать льготные ставки аренды. Со всем остальным мы справимся сами".

Ольга Лябина

Исполнительный директор издательства "Гаятри/Livebook"

"Возможно, государственные квоты или, например, ослабление налоговой нагрузки положительно скажутся на издательствах. Но не считаю, что один этот шаг кардинально изменит ситуацию, так как помимо издательств есть длинная цепочка участников книжного рынка: книжные магазины, книготорговые компании, есть библиотеки и бибколлекторы. И сложностей в каждом звене этой цепочки очень много. В Москве и регионах закрываются книжные магазины, поэтому крайне важным мне видится создание льготных условий для книжных магазинов, например применение льготной ставки аренды помещений города. Книжные магазины зачастую не могут быть рентабельными при текущих арендных ставках, сокращается доступ людей к книгам. Но в любом случае, одна отдельно взятая мера не изменит ситуацию значительно".

Алексей Ильин

Генеральный директор издательства "Альпина Паблишер"

"Думаю, что все издатели были бы рады снижению налоговой нагрузки. Во многих странах мира книги не облагаются НДС, имеют льготы по налогу на прибыль. Это понятно, так книги - важный элемент развития культуры и просвещения в обществе. Что касается квот на закупки и прочих нерыночных мер поддержки, то это принесет намного больше вреда, чем пользы. От этого выиграют не издатели качественных востребованных книг, а те, кто имеет ресурс во власти".

Новые проекты

Сергей Рубис

Директор редакции художественной литературы издательства "Эксмо"

"К изданию новых проектов в кризис мы подходим более осторожно и взвешенно. Новые проекты запускаются в меньшем объеме, однако планов по выводу новых интересных книг не снимаем. Мы по-прежнему будем вкладывать деньги в развитие рынка и в начинающих авторов.

Многие известные сейчас авторы начинали писать в кризис. Кризис – это время возможностей. Рынок очищается. Все начинают внимательнее смотреть на то, что делают, поэтому выпуск сокращается естественным образом. Когда среда на рынке менее конкурентная, пробиться легче. Поэтому для новых авторов кризис – золотое время.

Рабочие места сокращаются. У людей появляется больше свободного времени. Почему бы не попробовать написать книгу? В кризисы часто так происходило. Наша отрасль не является финансово привлекательной. Тем же сценаристам в кино платят больше, чем писателям за книги. А сейчас фильмов снимать будут меньше, поэтому есть шанс реализовать себя в другом виде творчества.

На сегодняшний день наиболее востребованными по-прежнему остаются развлекательные жанры литературы: детективы, фантастика и сентиментальная литература. Это жанры, которые традиционно востребованы во всем мире".

Ольга Лябина

Исполнительный директор издательства "Гаятри/Livebook"

"Мы продолжаем работать с новыми проектами. Становится затруднительно смотреть на проекты зарубежных авторов из-за колебаний на валютном рынке. Это очень печально, но мы вынуждены реагировать тем, что отказываемся от некоторых проектов, на которые в прежней ситуации согласились бы".

Алексей Ильин

Генеральный директор издательства "Альпина Паблишер"

"Работа по запуску новых книжных проектов продолжается. Мы постоянно мониторим спрос, стараясь издавать то, что востребовано нашей аудиторией. Как следствие, сейчас мы выпускаем несколько меньше профессиональных книг по ведению бизнеса и больше книг по прикладной психологии и книг для родителей".

Мария Лапшина

Директор по маркетингу издательства "Манн, Иванов и Фербер"

"Мы продолжаем работать с авторами: у нас ежемесячно выходит порядка 20 новинок, и есть сотрудники – управляющие портфелями, – которые гарантируют приток новинок каждый месяц.

Подход к отбору рукописей не изменился, поменялся подход к формированию портфеля. Мы сейчас уходим от позиционирования МИФ как бизнес-издательства. Весь наш портфель книг разделен на семь направлений: бизнес, маркетинг, саморазвитие, творчество, ЗОЖ, МИФ.Детство, кругозор. Мы сейчас индивидуально формируем портфель книг в каждом из этих направлений.

А по поводу отбора рукописей – наши принципы не изменились. Мы отбираем книги только с сильным, качественным контентом. При этом мы всегда оставляем читателям выбор: у нас выходят книги разных точек зрения. Например, книги "Китайское исследование" и "Еда и мозг". Они предлагают разные концепции по здоровому образу жизни и питанию, но каждая из этих концепций имеет право на существование. Какой из них придерживаться, - пусть решает сам читатель".

Будущее издательств

Ольга Лябина

Исполнительный директор издательства "Гаятри/Livebook"

"Кризис не только явление отрицательное. Эти процессы неизбежны и в общем-то помогают выкристаллизировать модели бизнеса, отыскать новые возможности, быть максимально настроенным на то, чтобы выжить и идти дальше".

Алексей Ильин

Генеральный директор издательства "Альпина Паблишер"

"Издательский рынок можно разделить на рынок печатных СМИ и рынок книг. Бизнес СМИ оказался под очень сильным ударом, и я ожидаю существенного сокращения количества печатных СМИ. Что касается книжного рынка, то я думаю, что этот сектор более устойчивый. Многое сейчас зависит от финансовой устойчивости розничных каналов продаж (книготорговые сети, интернет-магазины и так далее) - именно здесь спрятан основный риск для издательского рынка. Очень возможно, что отдельные издатели уйдут с рынка, некоторые будут поглощены более крупными издательствами, но если не будет крупных банкротств в сфере книжной торговли, то ситуация на рынке будет штатной.

Мария Лапшина

Директор по маркетингу издательства "Манн, Иванов и Фербер"

"Нужно взглянуть на тренды в целом. Проблема в том, что издательский бизнес – консервативный. И одна из причин сегодняшнего кризиса в том, что ему сложно подстраиваться под новые тренды, условия. Мы это стараемся делать.

Например, есть глобальный тренд – уход в цифровые носители. Мы его подхватили, и вот уже год как на нашем сайте реализована продажа электронных книг. Причем это основной канал дистрибуции электронного формата. Недавно запустили опцию "Подарить книгу со скидкой 10 процентов", которая тоже оказалась востребованной.

Второй тренд – это клиповое мышление поколения Y. У нас сильно поменялся портфель книг саморазвития: если раньше основной акцент был на продуктивности, тайм-драйве, целеполагании, то сейчас стало больше мотивационных книг, книг о предназначении. Например, наш нашумевший проект "Важные годы", у которого тираж перевалил за 20 тысяч при среднем в две тысячи.

Следующий тренд - это книги по творчеству. Кстати, именно эти проекты вместе с проектами МИФ. Детства полностью защищены от электронного формата. Так вот, если взять книги по творчеству и тренд визуального контента в формате Instagram, то у нас появляются такие книги, в которых минимум текста, но максимум иллюстраций. Пример – книга "Кради как художник". Или творческие ежедневники, где в книге много пустых страниц, на которых читатели могут писать или рисовать все, что угодно.

Поэтому кризис ударяет по тем, кто не может подстроиться под изменения и тренды. Мы же это стараемся делать".