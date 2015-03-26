"Крокодил" в "Космос" сходил: легенда сатиры и выставка достижений объединились

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Легендарный сатирический журнал и главная выставка страны представили совместный проект.

Проект "Крокодил", возрожденный в новом качестве, стартовал год назад. В перспективе в серии выйдет 12 толстых томов, вмещающих в себя лучшие карикатуры и фельетоны, главного сатирического журнала страны, выходившего с 1922 по 1992 год. Первый выпуск серии "История глазами "Крокодила". XX век", охватывающий период с 1922 по 1937 год, был презентован здесь же, на ВДНХ.

Духовная связь главной выставки страны и некогда одного из самых популярных сатирических изданий СССР, возможно, не всем понятна сходу, но на деле более чем очевидна. Красивое и надежное ретро с легкой поправкой на все незаслуженно забытое в результате крушения социалистической идеологии сейчас в тренде.

Команда авторов во главе с Сергеем Мостовщиковым на этом поле чувствует себя вполне комфортно и уверенно и представляет вот уже второй выпуск крокодилиады, в который вошли работы карикатуристов и сатириков журнала, появившиеся с 1938 по 1956 год. Встреча с Мостовщиковым, шеф-редактором Алексеем Яблоковым и редактором Дмитрием Mi3ch Чернышевым свершилась в библиотеке ВДНХ, о месторасположении которой знают только самые большие почитатели выставки. Помещение библиотеки совсем небольшое и в состоянии вместить разве что архивные энциклопедии и по паре-тройке книг о городах бывшего СССР, к чести сказать – почти всех крупных и известных. Полки ломятся от фолиантов с потускневшими корешками, отпечатанных еще в типографиях СССР, но вот с детским фондом пришлось расстаться – 30 тысяч разных изданий было передано в детский лагерь ВДНХ. Правда, в ближайшее время начнет работу электронная библиотека, фонды которой решено заполнять нестандартно. Например, воспоминаниями всех, кто захочет таковыми поделиться, но при условии если это будет интересно и познавательно. Не исключено, что действительно информативного и комического здесь тоже будет немало. Пользование библиотекой бесплатное и свободное, а вот это совсем не шутка! Осмотрел достижения – ознакомься с историей их создания. Наткнулся на редкий фрагмент мозаики в заброшенном павильоне, до которого еще не дошли руки реставраторов, – информация под рукой, в одном из путеводителей разных лет издания.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

"Крокодил", №15, 1955 г. Рис. И. Семенова. Предоставлено проектом http://20centurycrocodile.ru/

Почему Сергей Мостовщиков, известный столь яркими культурно-модерновыми, порой откровенно провокационными проектами, как "Столица" и "Большой город", неожиданно взялся за изучение архива старого "Крокодила" и с какого бока тут, собственно, один из главных памятников советской эпохи?

"Мне интересно наблюдать за трансформацией издания, в котором есть на что посмотреть, есть над чем поразмыслить, где все интересно, остро и весело", – говорит Мостовщиков. Ну а учитывая, что, по его же словам, ВДНХ переживала то этап победы (время создания и использования территории ради высокой цели), то торговли (когда экспозицию заменили ассортиментом) и сейчас вступила в этап борьбы (сегодняшней попытки возрождения выставки), с трансформациями и у ВДНХ проблем не будет. Твори, перестраивай, пробуй. Были бы достойные места и времени идеи, а еще лучше деньги на их реализацию.

Возвращаясь к роману с "Крокодилом", то он (Роман с "Крокодилом") у Сергея Мостовщикова давний, проверенный временем – еще в начале нулевых Мост (как называют Сергея в журналистской среде) предпринимал попытку возрождения издания с оригинальным контентом. Тот проект оказался не слишком долговременным в силу высокой отпускной цены, места распространения (купить его можно было только на заправках) и публики, на тот момент явно не готовой к неизменно напористой подаче Мостовщикова, базирующейся на проверенном времени зубастом исходнике.



Новый "Крокодил" продуман гораздо четче, выглядит иначе, тщательнее заточен под монументальную концепцию и единую подачу, автоматически обеспечивающие эксклюзивность, хотя бы на коллекционном уровне. Каждый том свежевыпущенного "Крокодила" включает в себя ряд галерей, где авторами предисловий выступают нужные в каждом конкретном случае люди. На этот раз профильную главу под названием "Ген достижений" комментирует генеральный директор ОАО "ВДНХ" Владимир Погребенко. Перо гендиректора доброжелательно отозвалось о 22 карикатурах, связанных с ВДНХ. Сам он тоже почтил присутствием презентацию нового тома и сообщил, что подобный "писательский" опыт для него дебютный.

Глава "Ген достижений", "История глазами Крокодила. ХХ век. 1938-1956

На резонный вопрос, каким же аномальным образом главный сатирический печатный орган СССР в те годы должен был критиковать выставку главных достижений страны, у создателей проекта есть явно заготовленный ответ: ситуаций, которые создавали посетители, вполне хватало на то, чтобы обходиться без идеологической подоплеки. Шутили вроде бы и над тем, на какие ухищрения шли те, кто хотел видеть свои достижения на ВДНХ. В куда меньшем объеме, но случалось.

Еще одна симпатичная фишка нового "Крокодила" – саундтрек к каждому тому, который при помощи QR-кода можно загрузить на любой гаджет. В репертуаре целый спектр ностальгического музнаследия на любителя – от Воронежского хора и журнала "Новости дня" до крика Тарзана и речи Хрущева.

Фото: M24.ru/Алексей Певчев

Посещение ВДНХ "Крокодилом" без какой-нибудь авантюры со стороны последнего было бы искусственным. Продолжение общения случилось на крыше павильона "Космос", вид с которой, вероятно, по задумке приглашающей стороны должен был знаменовать необъятные перспективы замысла.

Построенный в 1939 году, реконструированный в 1954-м, частично разворованный в середине 90-х и сейчас постепенно переживающий новое рождение, "Космос" так же, как и "Крокодил", старается вписаться в новое время.

Плавно разминая спину и оглядываясь вокруг. Иронично, но, кажется, вполне по-доброму.