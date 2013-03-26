С 27 на 28 марта в продажу поступит роман Пелевина "Бэтман Аполло"

Виктор Пелевин. Фото: pelevin.nov.ru

В полночь с 27 на 28 марта начинается продажа нового романа Виктора Пелевина "Бэтман Аполло", который вызвал настоящий бум среди поклонников писателя задолго до выхода из типографии.

По предпродажам книга уже занимает верхние строчки рейтингов, а социальные сети и СМИ не прекращают спорить по поводу содержания романа. Об этом сообщается на сайте издательства "Эксмо".

В то же время многие СМИ уже опубликовали отрывки из интригующего романа "Бэтмана Аполло". А само произведение смело можно считать одним из ярчайших весенних литературных событий.

Итак, роман Виктора Пелевина поступит в продажу в книжных магазинах "Москва", и первых счатливых обладателей книги ждут уникальные сувениры.

Напомним, в своем новом произведении "Бэтман Аполло" автор ответит на такие вопросы, как "что объединяет Дракулу с Кришной", "кто стоит за московскими протестами", и, конечно же, "что значит "Бэтман Аполло".