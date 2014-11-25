Форма поиска по сайту

25 ноября 2014, 17:31

Культура

Сборник рассказов нобелевского лауреата Элис Манро поступил в продажу

Фото: издательство "Азбука"

В продажу поступил сборник рассказов нобелевского лауреата Элис Манро "Ты кем себя воображаешь?" Это истории о Фло и ее приемной дочери Розе, которая пытается окончить университет и устроиться на работу.

Сборник по формату напоминает роман в эпизодах, изложенных с присущей Манро психологической точностью. Подборка рассказов удостоена канадской Премии генерал-губернатора. Кроме того, сборник вошел в шорт-лист Букеровской премии.

"Вот уже 13 лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких рассказов. Критика сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований: подобно русскому писателю, она умеет рассказать историю так, что читатели узнают в героях самих себя", - отметили в издательстве "Азбука".

Элис Манро родилась в 1931 году. В 50-м издала первый рассказ "Измерение тени". Дебютный сборник писательницы "Танец счастливых теней" вышел в 1968 году. Затем свет увидели книги "Жизни девочек и женщин", "А кто ты, собственно, такая?"

Манро публиковалась в "Нью-Йоркере", "Гранд Стрит", "Парижском обозрении" и других изданиях. Ее повесть "Медведь перешел через гору" экранизирована режиссером Сарой Полли (фильм "Вдали от нее").

В 2006 и 2008 годах Элис Манро получила премию О'Генри за лучший рассказ.

Главное

