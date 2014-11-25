Сборник рассказов нобелевского лауреата Элис Манро поступил в продажу

Фото: издательство "Азбука"

В продажу поступил сборник рассказов нобелевского лауреата Элис Манро "Ты кем себя воображаешь?" Это истории о Фло и ее приемной дочери Розе, которая пытается окончить университет и устроиться на работу.

Сборник по формату напоминает роман в эпизодах, изложенных с присущей Манро психологической точностью. Подборка рассказов удостоена канадской Премии генерал-губернатора. Кроме того, сборник вошел в шорт-лист Букеровской премии.

"Вот уже 13 лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких рассказов. Критика сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований: подобно русскому писателю, она умеет рассказать историю так, что читатели узнают в героях самих себя", - отметили в издательстве "Азбука".