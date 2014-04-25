В библиотеке им. Тургенева представят программу, посвященную Англии

В библиотеке им. Тургенева представят программу "Время по Гринвичу"

В библиотеке-читальне им. Тургенева в рамках акции "Библионочь" будет представлена программа "Время по Гринвичу", посвященная перекрестному году культуры Великобритании и России, рассказала в эфире радио "Москва FM" заместитель директора библиотеки Александра Вахрушева.

"Мы будем рассказывать, изучать и путешествовать по Англии во всех ее измерениях и временах, от XVII века и по сегодняшний день", - сказала она.

Также пройдет игра-навигация "Английская лоция". Участники будут знакомиться с английской литературой, хранящейся в книжном фонде этого учреждения.

"Сотрудники постараются наиболее широко представить библиотеку, чтобы люди захотели приходить сюда снова. Они расскажут обо всех услугах, лекциях, мастер-классах, представят электронный каталог", - рассказала Вахрушева.

По ее словам, акция "Библионочь" проводится здесь с 2011 года. Ночь в библиотеке в это время проводят около 500 человек.

Отметим, что сегодня ночью свои двери распахнут более тысячи библиотек, галерей и книжных магазинов в 80 регионах России - от Камчатки до Калининграда. Сквозная тема нынешней "Библионочи" - "Перевод времени", ей будут посвящены экскурсии в обычно закрытые фонды библиотек, литературные квесты, конкурсы и книжные ярмарки.

Так, в Царицыно, например, можно будет попасть на "Арт-веранду", где собираются молодые писатели. А в культурном центре ЗИЛ покажут лекцию-оперу "Евгений Онегин", проведут различные перфомансы и интерактивные мастер-классы.