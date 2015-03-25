Букинистические магазины могут открыться при библиотеках

Фото: M24.ru

В конце марта закрываются четыре из пяти букинистических отделов книжной сети "Московский дом книги", но вместо них точки продажи букинистики могут появиться при московских библиотеках. Об этом M24.ru сообщил директор Московского городского библиотечного центра (МГБЦ) Максим Фетисов.

"МГБЦ готов рассмотреть открытие точек продажи букинистики. У них, скорее всего, будет своя специфика: ведь практически при каждой библиотеке есть пункт буккроссинга, куда приносят старые книги, которые можно взять или отдать бесплатно. Поэтому букинистические магазины при библиотеках должны будут предложить нечто особенное, например, профилировать направление деятельности – чтобы там можно было найти редкую литературу по медицине, истории и тому подобное. Необходимо, конечно, согласовать начинание с буквой закона и привлечь заинтересованных людей", – сказал Фетисов.

Напомним, в "Московском доме книги" принято решение к 30 марта закрыть четыре букинистических отдела: в "Доме книги на Фрунзенской" (бывший "Дом медицинской книги"), "Доме книги в Отрадном", "Доме технической книги" и в "Доме книги на Преображенке". В итоге у сети останется лишь один букинистический отдел – в "Доме книги на Новом Арбате".

В ответ на это решение 23 марта была создана петиция "Остановите закрытие букинистов Москвы", собравшая на данный момент более 1200 подписей.

В "Доме книги на Новом Арбате" подтвердили скорое закрытие четырех букинистов. "Они закрываются, потому что нерентабельны. Книги, имеющиеся в продаже, возвратят их владельцам", – сообщил собеседник M24.ru.

Директор магазина "Циолковский" Максим Сурков отметил, что создание букинистических магазинов при библиотеках может стать очень полезным начинанием. "Это может даже поднять уровень некоторых библиотек с точки зрения фонда. Но вместе с тем, библиотекам, скорее всего, придется включать "фильтры": брать лишь редкие или узкоспециальные книги. Иначе они могут просто захлебнуться в массовых советских изданиях, не являющихся редкими", – отметил Сурков.

Сурков также рассказал, что в Москве сейчас существует, по самым оптимистичным подсчетам, не более двух десятков букинистических магазинов. "При этом некоторые из них настолько мелкие, что их даже трудно найти, а другие закрываются. Например, недавно перестал существовать крупный букинистический отдел при магазине в Медведково".

По словам Суркова, спрос на букинистические магазины у москвичей есть, и довольно высокий. Среди покупателей – самые разные люди. Коллекционеры, студенты, ищущие труды, которые не переиздавались, просто ценители хорошей литературы.

Напомним, опыт продажи букинистики есть также у столичных парков. Каждый год в рамках проекта "Книги в парке" в тех или иных зеленых зонах устанавливаются специальные "гоголь-модули", где издательства и букинисты продавали книги по демократичным ценам.