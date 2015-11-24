Москвичи стали больше читать историческую литературу

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В преддверии XVII Международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction специалисты Ассоциации книгораспространителей независимых государств и "Московского дома книги" выяснили, как изменились предпочтения покупателей за минувший год. Данные проведенного исследования имеются в распоряжении m24.ru.

Руководитель "Московского дома книги" Надежда Михайлова отмечает, что на фоне непростой геополитической ситуации в мире читающая публика начала обращаться к исторической литературе – как о России, так и о зарубежье. Разобраться в политическом устройстве других стран и основах экономики в 2015 году хотят на 36 и 18 процентов больше соответственно. В три раза активнее стали раскупать комментарии к отечественным кодексами и законам.

В целом продажи упали на 7 процентов. Лучше всего расходится учебная литература – порядка 36 процентов от общего числа проданных томов. Книги для детей – на второй строчке, 20 процентов.

Чуть менее активно покупают художественные произведения (19 процентов), а политические трактаты имеют долю 14 процентов. Научно-технические труды интересны девяти процентам покупателей, тогда как культурой увлечены лишь два процента.

В среднем клиенты оставляют в кассе около 530 рублей за раз.