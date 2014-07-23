В парке Артема Боровика и "Кузьминках" открылись летние читальни

"Интервью": Максим Фетисов - о проекте "Летние читальни"

На юго-востоке столицы в парке имени Артема Боровика и "Кузьминках" начали работать летние читальни, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" директор Московского городского библиотечного центра Максим Фетисов.

Максим Фетисов добавил, что в настоящее время уместно говорить не о летних читальнях, которые представляют собой стационарные сооружения временного характера, а о летних "активностях" московских библиотек.

По его словам, необычная летняя читальня открылась в библиотеке Данте Алигьери на улице Строителей: "Там не совсем библиотека как таковая - скорее всего, там кружок огородничества. Там существуют спецплощадки и посетителям предоставлены все возможности, чтобы они могли заняться огородничеством".

"Таких "активностей" в настоящее время много. Помимо читальни существует формат, когда библиотека просто выходит к жителям во двор. Там устанавливают столы, стулья и шезлонги. Кроме книжек, в таких местах предлагают еще целый ряд других мероприятий: краеведение, конкурсы, детские праздники, кружки по интересам и так далее", - рассказал он.

Ранее M24.ru сообщало, что с 15 июля между павильонами "Цветоводство" и "Космос" на ВДНХ начала работать летняя читальня. Она представляет собой открытое пространство для чтения книг и буккроссинга.

Посетителям предоставлен доступ к более чем 5 тысячам книг. Кроме того, в читальне запланировано проведение познавательных лекций, встречи с писателями, учеными и музыкантами, мастер-классы, публичные чтения и арт-проекты.

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Тематика мероприятий читальни связана главным образом с достижениями СССР в сфере покорения космоса и культурой советского периода.

Кроме того, более 60 московских библиотек организовали летние "веранды" для чтения. "Их организовали во дворах рядом с библиотеками. Здесь созданы условия для того, чтобы люди смогли спокойно посидеть, почитать на свежем воздухе", - отметил замдиректора Московского городского библиотечного центра Борис Куприянов.

В некоторых дворах библиотеки уже организовали летние читальни, в других они появятся до конца лета и проработают до осени. Так, почитать на свежем воздухе уже можно в Нововаганьковском переулке, дом 22, на Фрунзенской набережной, дом 50, в Банном переулке, дом 2 и в других дворах столицы. Книги для чтения на "верандах" выдают по читательским билетам, однако некоторые библиотеки могут выставлять книги и в общий доступ, то есть почитать их смогут все желающие.

По словам Бориса Куприянова, часы работы летних читален в основном совпадают с работой библиотек, за которыми они закреплены.