Акция "Убранные буквы" от m24.ru и ЭКСМО-АСТ: напишите текст и выиграйте книги

Фото: YAY/ТАСС/A.Ugorenkov
Уважаемые участники акции "Убранные буквы" от m24.ru и ЭКСМО-АСТ! Благодарим вас за энтузиазм и креативный подход к непростому заданию! Нам пришло столько интересных и качественных работ, что жюри потребуется еще немного времени, чтобы выбрать победителей. Следите за новостями в наших соцсетях и на m24.ru. Трое лауреатов получат на указанные ими адреса письма с поздравлениями и инструкцией, как получить свой подарок. Спасибо за вашу любовь к русскому языку!
Сетевое издание m24.ru и издательская группа ЭКСМО-АСТ объявляют акцию "Убранные буквы". С 22 ноября по 4 декабря любой желающий может принять участие в творческом конкурсе и побороться за комплект книг с персональными автографами. Члены жюри и подарки, которые ждут победителей:
|[ЯЧЕЙКА=30]Денис Драгунский
Об авторе
Писатель, известный многим по книге отца "Денискины рассказы" – призанный мастер короткой прозы и известный публицист.
О книге
Каждая новелла, напечатанная в этом сборнике – концентрация ярких судеб и неожиданных сюжетных решений. Лаконичная форма только добавляет динамики.[/ЯЧЕЙКА]
|[ЯЧЕЙКА=30]Ринат Валиуллин
Об авторе
Основоположник "сенсорной поэзии" продолжает традиции русских футуристов, превращая слова в объемные образы. Этот прием он перенес и в свои прозаические произведения, каждое из которых разобрано на цитаты.
О книге
Париж назначает травмированным душам свидание, чтобы залатать раны "Эйфелевой иголкой".[/ЯЧЕЙКА]
|[ЯЧЕЙКА=30]Анна и Сергей Литвиновы
Об авторах
Брат и сестра создали непревзойденный литературный тандем по части остросюжетных детективов. Авторы покорили сердца более 10 миллионов читателей.
О книге
Страсти, кипящие в жизни одной эффектной женщины, рождают интриги и месть. Частному сыщику Паше Синичкину предстоит разобраться в череде смертей. [/ЯЧЕЙКА]
|[ЯЧЕЙКА=30]Подарок победителям от Редакции Елены Шубиной (АСТ)
Об авторах
Дмитрий Глуховский, Андрей Макаревич, Людмила Улицкая и другие прозаики, чьи имена говорят сами за себя, специально для этой книги поделились своим видением районов Москвы.
О книге
ВДНХ, Рождественка, Ходынка и Новый Арбат – все это Москва, а Москва – город личных историй, каждое место пропитано воспоминаниями и сильными впечатлениями. У вас в руках окажутся 32 истории – путеводитель по мегаполису с человеческим лицом.
[/ЯЧЕЙКА]
Задача для участников: написать текст, не используя букв "м", "о", "с", "к", "в", "а". Форма может быть любой: стихотворение или прозаический очерк, небольшой диалог или дневниковая запись. Тематика также не ограничена: пишите о себе, о городе, о любви, о смысле жизни – обо всем, что важно именно для вас. Минимальный объем текста: 1 000 знаков.
Каждый из членов жюри выберет своего победителя. В результате трое лауреатов получат комплект книг любимых авторов с персональным поздравлением на первой странице. Имена лучших будут объявлены 12 декабря. Работы победителей будут опубликованы на портале m24.ru и сайте издательской группы ЭКСМО-АСТ. Желаем успеха!