Акция "Убранные буквы" от m24.ru и ЭКСМО-АСТ: напишите текст и выиграйте книги

Фото: YAY/ТАСС/A.Ugorenkov

Уважаемые участники акции "Убранные буквы" от m24.ru и ЭКСМО-АСТ! Благодарим вас за энтузиазм и креативный подход к непростому заданию! Нам пришло столько интересных и качественных работ, что жюри потребуется еще немного времени, чтобы выбрать победителей. Следите за новостями в наших соцсетях и на m24.ru. Трое лауреатов получат на указанные ими адреса письма с поздравлениями и инструкцией, как получить свой подарок. Спасибо за вашу любовь к русскому языку!



Сетевое издание m24.ru и издательская группа ЭКСМО-АСТ объявляют акцию "Убранные буквы". С 22 ноября по 4 декабря любой желающий может принять участие в творческом конкурсе и побороться за комплект книг с персональными автографами. Члены жюри и подарки, которые ждут победителей:

[ЯЧЕЙКА=30] Денис Драгунский Об авторе



Писатель, известный многим по книге отца "Денискины рассказы" – призанный мастер короткой прозы и известный публицист. О книге

Каждая новелла, напечатанная в этом сборнике – концентрация ярких судеб и неожиданных сюжетных решений. Лаконичная форма только добавляет динамики.[/ЯЧЕЙКА] [ЯЧЕЙКА=30] Ринат Валиуллин Об авторе



Основоположник "сенсорной поэзии" продолжает традиции русских футуристов, превращая слова в объемные образы. Этот прием он перенес и в свои прозаические произведения, каждое из которых разобрано на цитаты. О книге

Париж назначает травмированным душам свидание, чтобы залатать раны "Эйфелевой иголкой".[/ЯЧЕЙКА] [ЯЧЕЙКА=30] Анна и Сергей Литвиновы Об авторах



Брат и сестра создали непревзойденный литературный тандем по части остросюжетных детективов. Авторы покорили сердца более 10 миллионов читателей. О книге

Страсти, кипящие в жизни одной эффектной женщины, рождают интриги и месть. Частному ​сыщику ​​Паше Синичкину предстоит разобраться в череде смертей. [/ЯЧЕЙКА] [ЯЧЕЙКА=30] Подарок победителям от Редакции Елены Шубиной (АСТ) Об авторах



Дмитрий Глуховский, Андрей Макаревич, Людмила Улицкая и другие прозаики, чьи имена говорят сами за себя, специально для этой книги поделились своим видением районов Москвы. О книге

ВДНХ, Рождественка, Ходынка и Новый Арбат – все это Москва, а Москва – город личных историй, каждое место пропитано воспоминаниями и сильными впечатлениями. У вас в руках окажутся 32 истории – путеводитель по мегаполису с человеческим лицом. [/ЯЧЕЙКА]

Задача для участников: написать текст, не используя букв "м", "о", "с", "к", "в", "а". Форма может быть любой: стихотворение или прозаический очерк, небольшой диалог или дневниковая запись. Тематика также не ограничена: пишите о себе, о городе, о любви, о смысле жизни – обо всем, что важно именно для вас. Минимальный объем текста: 1 000 знаков.

Каждый из членов жюри выберет своего победителя. В результате трое лауреатов получат комплект книг любимых авторов с персональным поздравлением на первой странице. Имена лучших будут объявлены 12 декабря. Работы победителей будут опубликованы на портале m24.ru и сайте издательской группы ЭКСМО-АСТ. Желаем успеха!