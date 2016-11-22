Форма поиска по сайту

22 ноября 2016, 14:00

Культура

Акция "Убранные буквы" от m24.ru и ЭКСМО-АСТ: напишите текст и выиграйте книги

Фото: YAY/ТАСС/A.Ugorenkov

Уважаемые участники акции "Убранные буквы" от m24.ru и ЭКСМО-АСТ! Благодарим вас за энтузиазм и креативный подход к непростому заданию! Нам пришло столько интересных и качественных работ, что жюри потребуется еще немного времени, чтобы выбрать победителей. Следите за новостями в наших соцсетях и на m24.ru. Трое лауреатов получат на указанные ими адреса письма с поздравлениями и инструкцией, как получить свой подарок. Спасибо за вашу любовь к русскому языку!

Сетевое издание m24.ru и издательская группа ЭКСМО-АСТ объявляют акцию "Убранные буквы". С 22 ноября по 4 декабря любой желающий может принять участие в творческом конкурсе и побороться за комплект книг с персональными автографами. Члены жюри и подарки, которые ждут победителей:

[ЯЧЕЙКА=30]Денис Драгунский

Об авторе

Писатель, известный многим по книге отца "Денискины рассказы" – призанный мастер короткой прозы и известный публицист.

О книге
Каждая новелла, напечатанная в этом сборнике – концентрация ярких судеб и неожиданных сюжетных решений. Лаконичная форма только добавляет динамики.[/ЯЧЕЙКА]

[ЯЧЕЙКА=30]Ринат Валиуллин

Об авторе

Основоположник "сенсорной поэзии" продолжает традиции русских футуристов, превращая слова в объемные образы. Этот прием он перенес и в свои прозаические произведения, каждое из которых разобрано на цитаты.

О книге
Париж назначает травмированным душам свидание, чтобы залатать раны "Эйфелевой иголкой".[/ЯЧЕЙКА]

[ЯЧЕЙКА=30]Анна и Сергей Литвиновы

Об авторах

Брат и сестра создали непревзойденный литературный тандем по части остросюжетных детективов. Авторы покорили сердца более 10 миллионов читателей.

О книге
Страсти, кипящие в жизни одной эффектной женщины, рождают интриги и месть. Частному ​сыщику ​​Паше Синичкину предстоит разобраться в череде смертей. [/ЯЧЕЙКА]

[ЯЧЕЙКА=30]Подарок победителям от Редакции Елены Шубиной (АСТ)

Об авторах

Дмитрий Глуховский, Андрей Макаревич, Людмила Улицкая и другие прозаики, чьи имена говорят сами за себя, специально для этой книги поделились своим видением районов Москвы.

О книге
ВДНХ, Рождественка, Ходынка и Новый Арбат – все это Москва, а Москва – город личных историй, каждое место пропитано воспоминаниями и сильными впечатлениями. У вас в руках окажутся 32 истории – путеводитель по мегаполису с человеческим лицом.

[/ЯЧЕЙКА]

Задача для участников: написать текст, не используя букв "м", "о", "с", "к", "в", "а". Форма может быть любой: стихотворение или прозаический очерк, небольшой диалог или дневниковая запись. Тематика также не ограничена: пишите о себе, о городе, о любви, о смысле жизни – обо всем, что важно именно для вас. Минимальный объем текста: 1 000 знаков.

Каждый из членов жюри выберет своего победителя. В результате трое лауреатов получат комплект книг любимых авторов с персональным поздравлением на первой странице. Имена лучших будут объявлены 12 декабря. Работы победителей будут опубликованы на портале m24.ru и сайте издательской группы ЭКСМО-АСТ. Желаем успеха!

