Виктору Пелевину исполнилось 50 лет

Сегодня исполняется 50 лет писателю Виктору Пелевину. "Самый загадочный", "самый влиятельный", "самый известный" – с именем Пелевина часто звучит "самый". Он редко появляется на публике и почти не дает интервью, носит темные очки и долгое время не разрешал публиковать свои фотографии в прессе и Интернете. Но его имя, без преувеличения, знакомо каждому, а вот о самом писателе известно мало.

Родился Пелевин в Москве. Его мать работала заведующей в гастрономе, а отец преподавал в МГТУ имени Баумана. В детстве Пелевин жил в районе Тверского бульвара, а потом переехал в Чертаново. Учился в престижной английской школе в центре города, окончил Московской энергетический институт. Некоторое время учился в Литинституте, но был отчислен. Как часто бывает в писательской среде, карьера Пелевина началась с публицистики – он готовил публикации по восточному мистицизму для журнала "Наука и религия". Как писатель он дебютировал в 1989 году со сказкой "Колдун Игнат и люди".

Произведения Пелевина метафоричны и ироничны. На современном российском литературном рынке его произведения – это отдельная ниша. Недаром некоторые фанаты писателя утверждают, что есть русская литература, а есть Пелевин.

В этот день редакция М24 решила вспомнить самые любимые и яркие фразы Виктора Пелевина.

"Жизнь насекомых" (1993 год)

"Вся жизнь существует один миг. Вот именно тот, который происходит сейчас. Это и есть бесценное сокровище".

"Кому-нибудь другому очень просто рассказать, как надо жить и что делать. Я бы любому всё объяснил. И даже показал бы, к каким огням лететь и как. А если то же самое надо делать самому, сидишь на месте или летишь совсем в другую сторону".

"Жизнь очень странно устроена. Чтобы вылезти из колодца, надо в него упасть".

"Чапаев и Пустота" (1996 год)

"С Россией всегда так, подумала Мария, водя руками по холодной стали – любуешься и плачешь, а присмотришься к тому, чем любуешься, так и вырвать может".

"Свобода бывает только одна — когда ты свободен от всего, что строит ум. Эта свобода называется "не знаю". Вы совершенно правы. Знаете, есть такое выражение: "Мысль изреченная есть ложь". Чапаев, я вам скажу, что мысль неизреченная — тоже ложь, потому что в любой мысли уже присутствует изреченность".

"Не забивайте себе голову тем, что не имеет отношения к настоящему. В будущее надо ещё суметь попасть".

"Generation П" (1999 год)

"Антирусский заговор, безусловно, существует - проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России".

"Жизнь — это одинокое странствие, то под палящим солнцем, то в лютый холод. Как часто дорога, по которой мы идем, ведет в никуда? И неизвестно, где встретит нас смерть… Когда вспомнишь об этом, всё в мире кажется пустым и ничтожным, и тогда наступает прозрение".

"Вы всё равно не знаете, что с этими жизнями делать. И куда бы вы ни глядели, вы все равно глядите в огонь, в котором сгорает ваша жизнь. Милосердие в том, что вместо крематориев у вас телевизоры и супермаркеты. А истина в том, что функция у них одна".

"Вера, которую не разделяет никто, называется шизофренией".

"Священная книга оборотня" (2004 год)

"- Зачем людям язык, если от него одни беды?

- Во-первых, чтобы врать. Во-вторых, чтобы ранить друг друга шипами ядовитых слов. В-третьих, чтобы рассуждать о том, чего нет".

"Любовь не преображает. Она просто срывает маски".

"Проститутка хочет иметь с мужчины сто долларов за то, что сделает ему приятно, а приличная женщина хочет иметь все его бабки за то, что высосет из него всю кровь".

"Empire V. Повесть о настоящем сверхчеловеке" (2006 год)

"Смайлик - это визуальный дезодорант. Его обычно ставят, когда юзеру кажется, что от него плохо пахнет. И он хочет гарантированно пахнуть хорошо".

"Ведение блога – защитный рефлекс изувеченной психики, которую бесконечно рвет гламуром и дискурсом".

"Любовь, в сущности, возникает в одиночестве, когда рядом нет ее объекта, и направлена она не столько на того или ту, кого любишь, сколько на выстроенный умом образ, слабо связанный с оригиналом".