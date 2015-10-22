Заложник окаянных дней: исполняется 145 лет со дня рождения Ивана Бунина

Иван Бунин

Дворянин по происхождению, лауреат Нобелевской премии по литературе (1933 год) за "строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы", спустя более чем шестьдесят лет после своей кончины продолжает оказывать существенное влияние на культуру в России и в мире. В 2015 году его включили в число кандидатов на получение посмертно звания "Праведник мира" за то, что во время Второй мировой войны скрывал евреев от нацистов. В прошлом году Никита Михалков выпустил фильм, в основу которого легли два произведения, созданные Буниным до того момента, как он покинул Россию, и в эмиграции – "Окаянные дни" и "Солнечный удар".

Дневниковые записи Бунина, охватывающие три последних года жизни писателя перед эмиграцией – в Москве и Одессе, с 1918 по 1920 годы – не пропускались цензурой вплоть до Перестроечного времени. Европейские страны, наоборот, сочли необходимым опубликовать их – сначала фрагментарно, в газете "Возрождение", а затем полностью в составе собраний сочинений (берлинское издательство Petropolis). Книга получила название "Окаянные дни". Содержащееся в ней отражение критического для страны исторического периода – событий революции и последовавшей за ней гражданской войны – не только интересно в плане изучения различных точек зрения на происходящее в первой четверти XX века, но и дает ключи к пониманию дальнейшего развития литературного творчества писателя. Для Бунина личная судьба неразрывна с судьбой России. Приход к власти большевиков инициировал переломный этап в жизни самого писателя.

Бунин осознавал неизбежность перемен в России, но переживал их эмоционально, глубоко, с непреодолимым ощущением трагичности происходящего. Революцию он приравнивал к национальной катастрофе, яростно, но сочувственно трактуя современные ему события, не стремясь при этом давать оценку действий столкнувшимся силам. Общее помешательство, возбужденное революцией, хаос в умах и настроениях – эти вещи Бунин фиксировал как человек, испытывавший чувство отвращения к самой революции. Какая из них гаже – французская буржуазная или та, что разворачивалась у него перед глазами? Такой риторический вопрос ставил сам себе писатель.

Фото: wikimedia.org

Многие литературоведы видели в "Окаянных днях" антипатриотические настроения Бунина. Критики пытались нивелировать художественную ценность этой бунинской исповеди, говоря о том, что "Окаянные дни" – не самый лучший портрет одержимого ненавистью человека, и свидетельствует только о разрыве писателя "со старой либерально-демократической традицией". Однако другие признавали – Бунин создал художественно-публицистическое произведение контрреволюционной направленности.

Бунин всего на восемь месяцев пережил Сталина – оба скончались в 1953 году. Когда пришла пора хрущевской оттепели, именно Бунин стал первым из эмигрантов, чьи произведения опубликовал Советский Союз. Писатель похоронен рядом со своей супругой под Парижем. Простая могила из белого камня, ничем не отличающаяся в аллее идентичных крестов, до сих пор остается самой посещаемой на эмигрантском кладбище Сен–Женевьев–де–Буа. По словам Бунина, страсть к погостам – очень русская черта. Его самого, по собственному его признанию, тоже всегда к ним тянуло.