Том Хэнкс выпустит сборник своих рассказов

Фото: Zuma/Arga Images/Armando Gallo

Актер Том Хэнкс написал сборник рассказов и готовит его к изданию в октябре 2017 года. Об этом он сообщил в интервью изданию New York Daily News.

Сборник из 17 рассказов будет называться "Истории о незаурядных пишущих машинках". Хэнкс заявил, что писал их в течение двух лет в свободное от съемок время "в отелях, в самолетах и дома".

Книга выйдет в американском издательстве Alfred A. Knopf уже в октябре. Главный редактор этого издательства Сонни Мехта сказал, что искренне "впечатлен литературным дебютом Хэнкса". "Мне очень понравилась широта его писательского диапазона, юмор и гуманизм, которые он вложил в свои произведения", – пояснил он.

Все рассказы в сборнике будут посвящены печатным машинкам, страстным коллекционером которых является актер. В собрании Хэнкса уже более 50 экспонатов, притом многие из них уникальны. Сам актер неоднократно признавался, что мечтал бы получить в подарок печатную машинку эпохи Второй мировой войны.

Том Хэнкс – актер, режиссер, сценарист, пролюсер. Является обладателем двух премий "Оскар" в номинации "Лучший актер" за главные роли в фильмах "Филадельфия" (1993) и "Форрест Гамп" (1994).