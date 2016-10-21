Неизданная повесть Толкина о любви выйдет в следующем году

Фото: wikipedia.org/Michael Parry

Ранее не издававшаяся "Повесть о Берене и Лютиэн" Джона Р. Р. Толкина выйдет в мае следующего года. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Произведение было создано Толкином в 1917 году, после того как он вернулся с фронта. Публикацию хотят приурочить к вековому юбилею этой повести.

По сюжету, эльф – отец Лютиэн, который против отношений влюбленных, дает Берену невозможные задания, которые тому необходимо выполнить, чтобы воссоединиться с любимой. История Берена и Лютиэн много значила для писателя: именно эти имена выгравированы на надгробии, установленном на могиле Толкина и его жены, Эдит Брэтт.

Публикацией "Повести" занимается сын писателя Кристофер Толкин, а иллюстрации к новому изданию создаст художник Алан Ли. Историю о любви человека и бессмертной эльфийки опубликует издательство HarperCollins.