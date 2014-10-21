Историю Театра сатиры представят на страницах книги

Фото: m24.ru

На страницах книги "Московский академический театр сатиры. 1924-2014: Хронологическая фотолетопись театра: события, спектакли, люди" представят историю театра за 90 лет.

Авторы книги заведующая музеем театра Марина Калинина и историк, архивист Сергей Николаев восстановили забытые или утерянные факты, уточнили хронологию событий, даты премьер и биографические данные актеров.

"За 90 лет в театре были поставлены около 300 спектаклей, и почти все они получили отражение на страницах книги. Около 500 фотографий актеров и режиссеров – портреты, сцены из спектаклей, а также ранее не опубликованные эскизы декораций и костюмов, выполненные Кукрыниксами, Тышлером, Вильямсом, Рындиным, Левенталем, Соколовой", - отметили в театре.

Для создания книги авторы использовали личный архив, архивы актеров театра, материалы Российского архива литературы и искусства, музея МХАТ, Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина.

Презентация книги состоится в Театре сатиры 22 октября. Начало в 13.00.