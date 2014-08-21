К юбилею ВДНХ выпустили путеводитель по выставке

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По территории ВДНХ теперь можно гулять с фирменным путеводителем. Издание уже появилось в книжных магазинах столицы, сообщила 21 августа пресс-служба выставки.

240-страничный путеводитель составил краевед и известный исследователь ВДНХ Павел Нефедов. Книга поможет сориентироваться на территории выставки, которая и в старых границах превышала площадь карликового государства Монако, а теперь, после объединения с Ботаническим садом и парком Останкино, стала самой огромной парковой зоной столицы. Читатели бумажного гида смогут выбрать наиболее интересные обзорные маршруты и найти интересные объекты для фотосъемки. Книга содержит предметный указатель, адреса и номера павильонов, карты разных участков выставочного комплекса.

Но еще ценнее то, что в путеводителе собрана масса интересных материалов об истории главной выставки страны и отдельных павильонов. Удивительные, но реальные факты дополнены легендами и мифами о создании ВДНХ, а оценить произошедшие на выставке перемены помогут раритетные фотографии.

Тираж путеводителя составляет пять тысяч экземпляров. Книга продается в книжных магазинах "Москва", Art book shop, "Фаланстер", "Циолковский", а также в книжных лавках при Музее архитектуры и Музее Москвы. Ее цена – в районе 1,5 тысяч рублей.