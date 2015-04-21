Форма поиска по сайту

21 апреля 2015, 17:30

Культура

Съемки фильма о Сергее Довлатове начнутся осенью

Фото: ТАСС/ Александра Краснова

Этой осенью в Санкт-Петербурге начнутся съемки фильма о писателе Сергее Довлатове. Картина расскажет о нескольких днях его жизни в 1971 году, сообщает РИА Новости.

Режиссером фильма станет Алексей Герман-младший. Проект был задуман еще три года назад, и все это время Герман занимался сбором исторического материала, работал в архивах. Кроме того,режиссер вел переговоры и консультации с семьей Сергея Донатовича. К слову, члены семьи Довлатова к появлению этого фильма отнеслись благосклонно.

"Мои родители прекрасно знали Довлатова, мой дед — Юрий Герман — в сложных ситуациях приходил на помощь его семье, поэтому для меня это еще и личная картина", - рассказал Герман-младший. Он подчеркнул, что для него важно не только быть точным в деталях, костюмах и интерьерах, но и "уловить дух времени" и учесть даже анекдоты, которые рассказывали в те годы.

В 1971 году Сергей Довлатов работал в студенческой многотиражке морского технического университета "За кадры верфям" и писал рассказы "в стол". Позже Довлатов переехал в Эстонию, где работал журналистом и появилась легкая надежда на издание книги. Набор его первой книги "Городские рассказы" уничтожили по указанию КГБ Эстонской ССР, и уже в 1975-м он вернулся в Ленинград. Здесь он также работал в газетах и продолжал писать рассказы. После 1978 года он переехал в Нью-Йорк. За двенадцать лет у Довлатова вышло двенадцать книг в США и Европе.

Среди его произведений – сборники рассказов "Чемодан" и "Компромисс", повести "Иностранка", "Зона (Записки надзирателя)".

Сергей Довлатов умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности.

В 1995 году была учреждена Литературная премия им. Сергея Довлатова.

