Съемки фильма о Сергее Довлатове начнутся осенью

Фото: ТАСС/ Александра Краснова

Этой осенью в Санкт-Петербурге начнутся съемки фильма о писателе Сергее Довлатове. Картина расскажет о нескольких днях его жизни в 1971 году, сообщает РИА Новости.

Режиссером фильма станет Алексей Герман-младший. Проект был задуман еще три года назад, и все это время Герман занимался сбором исторического материала, работал в архивах. Кроме того,режиссер вел переговоры и консультации с семьей Сергея Донатовича. К слову, члены семьи Довлатова к появлению этого фильма отнеслись благосклонно.

"Мои родители прекрасно знали Довлатова, мой дед — Юрий Герман — в сложных ситуациях приходил на помощь его семье, поэтому для меня это еще и личная картина", - рассказал Герман-младший. Он подчеркнул, что для него важно не только быть точным в деталях, костюмах и интерьерах, но и "уловить дух времени" и учесть даже анекдоты, которые рассказывали в те годы.