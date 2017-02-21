Форма поиска по сайту

21 февраля 2017, 13:57

Культура

"Мослекторий" покажет встречу с нобелевским лауреатом Орханом Памуком

24 февраля в Российской государственной библиотеке журналистка Фекла Толстая возьмет интервью у турецкого писателя и нобелевского лауреата Орхана Памука. В 2016 году прозаик удостоился премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература". Высокую оценку получила его книга "Мои странные мысли". Орхан работал над ней шесть лет. Действие разворачивается в 1969-2012 годах. Главный герой Мевлют трудится на улицах Стамбула и становится свидетелем самых разных событий, в том числе беспорядков и смены власти. Мавлюта одолевают тревожные мысли о жизни, возлюбленной, которую он мало знает, и своем предназначении. Текст романа получился сильным и глубоким, за его перевод на русский язык Аполлинария Аврутина также получила награду.

Трансляцию лекции смотрите на сайте "Мослекторий" 24 февраля в 15:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

