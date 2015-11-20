В МГУ презентовали книги Ясена Засурского и Елены Вартановой

Презентация книг Ясена Засурского и Елены Вартановой в МГУ

В МГУ представили книги "Качественная пресса в медийных структурах" авторства президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского и "Медиасистемы России" под редакцией декана факультета Елены Вартановой.

И если книга Елены Вартановой ориентирована на студентов-журналистов, то книга Ясена Засурского, посвященная качественной мировой прессе, вызвала дискуссию среди журналистов и представителей крупных российских изданий.

Особое место в книге уделяется газете, собраны данные о том, как их читают в мире. По словам Засурского, качественная газета является частью культуры страны и должна быть универсальной.

"Трудно представить французскую культуру без газеты Le Monde, американскую культуру без газеты The New York Times, а немецкую без Frankfurter Allgemeine Zeitung. Это один из факторов их национальной культуры", – сказал Засурский.

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Он добавил, что за рубежом качественные газеты издаются большими тиражами и, самое главное, "ее читают те, кто делает политику".

"Наша пресса не менее интересна, но она недоступна большинству читателей. Качественные газеты у нас имеют тираж в пределах 100–150 тысяч, читателей у нас гораздо больше. Но для этих читателей газеты думающей интересной доступной у нас нет", – отметил Засурский.

С тем, что качественная газета обязательно должна быть универсальной не согласился заместитель генерального директора по международным проектам "Российской газеты" Евгений Абов.

"По поводу критериев того, что относить и не относить к качественной прессе, тут можно спорить. Нельзя отказывать в звании качественной газеты деловой прессе или спортивной, то есть узконаправленной", – сказал он.

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Он добавил, что качество прессы должно определяться в первую очередь приверженностью газеты этическим принципам.

По мнению Елены Вартановой, автора другой представленной книги, оба издания актуальны в современном положении российской медиасистемы. Она отметила, что главной задачей авторов было написать не учебник, а на практике показать как функционируют все СМИ России.

"У студента факультета журналистики должна быть в руках книга, открывая которую, студент поймет из чего складывается сегодня медиасистема и медиапространство России", – сказала Елена Вартанова.

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Помимо традиционных разделов для студентов-журналистов, таких как телевидение, печатные СМИ, радио, онлайн СМИ, информагентства, в книгу включены новые компоненты – киноиндустрия, книгоиздание и другие.

"На основе существующей теории нами был сделан анализ конкретных сегментов, мы использовали элементы инфографики", – отметила Елена Вартанова. Она добавила, что в дальнейшем работа будет продолжена и в новых учебных материалах будут проанализированы и популярные социальные сети и поисковики.