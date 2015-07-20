Новая книга: "А собаку я возьму себе", Алисия Хименес Бартлетт

Испанская писательница Алисия Хименес Бартлетт пишет увлекательные истории, которые нравятся отнюдь не только поклонникам детективов. Книги Бартлетт переведены на 15 языков, отмечены множеством международных и национальных премий и пользуются огромным успехом во всем мире. Новый роман "А собаку я возьму себе" продолжает цикл историй о тандеме инспекторов полиции Петры Деликадо и Фермина Гарсона.

С первых страниц романа Бартлетт отмечает, что новое дело для Петры станет одним из самых сложных в ее профессиональной жизни. Но даже это не мешает ей, опытному детективу с невероятно тонким чутьем, жалеть собак, влюбляться в ветеринаров и закатывать наигранные истерики на тему сексуальной неудовлетворенности. Петра Деликадо так и осталась полицейским, которому куда привычнее сопереживать и соболезновать, чем проявлять мужественность и рациональность.

В основе сюжета – дело об избиении до полусмерти. Оно кажется полицейским очередным банальным преступлением. По их мнению, его можно раскрыть не выходя из комнаты. Никому неизвестного мужчину избивают в одном из тишайших районов Барселоны, где каждый житель знает всех своих соседей. Пострадавший – исключение, он там был человеком новым, не оставившим после себя ничего кроме страшной собаки. Расследование последовательно приводит Петру в собачий приют, ветеринарную клинику, в компанию дрессировщиков, но с каждым визитом дело становится еще запутаннее. Именно среди собак полицейские и найдут необходимые ответы.

М.: Corpus