20 апреля 2015, 12:20

Культура

Вторая часть бестселлера "Мечтать не вредно" появилась в магазинах

Фото: facebook.com/BarbaraSherAuthor

На прилавках магазинов появилась книга "О чем мечтать" писательницы Барбары Шер. Это продолжение бестселлера "Мечтать не вредно", вышедшего в 1979 году.

В новой книге автор рассказывает, как правильно ставить цели, как справляться с негативным настроем и самокритикой.

"Я хочу показать читателям, как можно оставить в прошлом внутренние конфликты и позволить себе заниматься любимым делом, по-прежнему имея возможность оплачивать счета", - говорит Шер.

По мнению ассистента генерального директора издательства "Манн, Иванов и Фербер" Рената Шагабутдинова, книга обладает большим потенциалом. "В ней – сильный контент с практическими методиками и рекомендациями, красивая верстка, отличная обложка, - считает он. – Бестселлер ”Мечтать не вредно”, изданный у нас 20 000-м тиражом, до сих пор востребован".

Барбара Шер — автор семи бестселлеров, каждый из которых предлагает практичный и детально расписанный метод обнаружения природных талантов и определения целей.

Барбара проводит семинары и мастер-классы по всему миру — для университетов, профессиональных организаций и правительственных учреждений.

