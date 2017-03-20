Запрещенная книга XVIII века может уйти с молотка за 3 миллиона рублей

Дом антикварной книги "В Никитском" представит на аукционе уникальное издание 1768 года "Путешествие в Сибирь..." французского аббата Жана Шапп д'Отроша. Издание было запрещено в XVIII веке в России. Стартовая цена лота составляет 350 тысяч рублей. Об этом сообщает Интерфакс.

В фондах российских библиотеках хранится три экземпляра этого издания (Российская национальная библиотека, библиотека Эрмитажа в Санкт-Петербурге, библиотека УрГУ). Все единицы хранения различаются полнотой и сохранностью.

Книга впервые была опубликована в 1768 году в Париже. Императрица Екатерина II запретила сочинение – по ее мнению, оно искажало представление о России.

На аукционе Christie's в 2006 году "Путешествие в Сибирь..." было продано за 17,5 тысяч долларов по курсу того времени, а сейчас доступно к продаже в одном из онлайн магазинов в США за 18 тысяч долларов. По прогнозам специалистов на нынешних торгах книга может уйти с молотка за 2-3 миллиона рублей.