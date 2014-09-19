Пять модернизированных библиотек откроют в Москве до конца года

Фото: ИТАР-ТАСС

До конца этого года в столице откроются пять модернизированных библиотек, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Московского городского библиотечного центра.

Так, в октябре после реконструкции откроется старейшая библиотека №171 имени 1 Мая на Ленинском проспекте, где в процессе модернизации постарались сохранить уникальные расписные потолки и внутреннее убранство. Предполагается, что в библиотеке заработает большой коворкинговый центр для студентов.

Кроме того, завершается реконструкция Детской библиотеки №47 на улице Аргуновская. Там появится большой центр для детей, а также будут специальная программа для детей с ограниченными физическими возможностями.

Библиотека №30 в Марьине станет современным центром, где планируется проводить интересные лектории и приглашать специалистов из гуманитарных вузов. Такая же многофункциональная библиотека появится в Зеленограде.

Как меняются столичные библиотеки

Также откроется библиотека Фазиля Искандера в Кунцеве на улице Кастанаевская. Там воссоздадут кабинет писателя: книги, архивные документы, рукописи и предметы интерьера из личной коллекции писателя, а также собраний его родственников.

Творчество Фазиля Искандера будет представлено изданиями на русском языке и в переводах, а важную часть обновленного библиотечного фонда составят произведения национальной литературы Советского Союза второй половины XX века.

Отметим, что на стадии планирования и реконструкции сейчас находится еще пять библиотек, которые также обновят в рамках программы реформирования библиотечной системы:

библиотека №102 имени Лермонтова (ул. Барболина, 6)

библиотека имени Ахматовой (ул. Крылатские холмы, 34)

библиотека №128 (ул. Полимерная, 7 стр. 2)



библиотека №60 имени Иванова (ул. Врубеля, 13)

библиотека №51 (ул. Паршина, 33)

Ранее M24.ru сообщало, что библиотеки начали переводить в формат "городских гостиных", для привлечения посетителей. В таких библиотеках будут проходить лекции и встречи.

Напомним, что сейчас в московских библиотеках начинают массово внедрять автоматическую систему выдачи литературы - для этого на книги наносят RFID-метки. Они представляют собой наклейку размером 55×85 миллиметров. Метки имеют код, по которому библиотечная система отличает одну книгу от другой.

Кроме того, в Москве может появиться библиотека, полностью состоящая из электронных книг. Столица может частично позаимствовать опыт США, где в 2013 году открылась первая в мире публичная библиотека без книг, но с ридерами, куда можно скачать электронную литературу.

Так, уже в следующем году, который будет в Москве Годом литературы, на улицах и в парках могут появиться QR-коды для скачивания книг.