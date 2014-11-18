Имя с обложки: кто пишет современную прозу

Фото: M24.ru

В конце ноября в Москве откроется книжная ярмарка non/fiction. А это значит, что читателей ждет встреча с новыми талантливыми авторами. Как начинающие писатели продвигают свои рукописи? Может ли физик переквалифицироваться в литератора? Почему женские произведения популярнее мужских? О том, кто пишет современную прозу, - в материале M24.ru.

Алексей Варламов, прозаик

Миф о "женской прозе"

"Женщин-писателей в литературе сегодня больше, чем было раньше, во все предыдущие годы бытования литературы. Наверное, какой-то переломный момент наступил лет 15 тому назад, с началом нового тысячелетия женщины стали гораздо активнее. Это связано с тем, что, во-первых, женщины всегда больше читали, и рано или поздно процесс превращения женщин-читателей в женщин-писательниц должен был произойти. Во-вторых, до определенного момента мужчины не сдавали своих позиций, удерживали профессию и женщин в нее не пускали, а те особенно и не стремились, понимая подсознательно, что не совсем это женское дело – писать. Сейчас все эти гендерные барьеры сняты.

А потом, мне кажется, начинается некий отток мужчин из профессии, потому что литература – дело не прибыльное, не выгодное. Поэтому мужчины, которые в иных условиях занимались бы литературой, вынуждены сегодня зарабатывать бизнесом, у них на литературу не остается времени и сил.

Совсем недавно понятие "женская проза" было устойчивым словосочетанием. Сегодня оно во многом обессмыслилось. Здесь правильнее делить прозу не на женскую и мужскую, а на хорошую и плохую.

У писателей-москвичей нет привилегий

Что касается местообитания автора, то можно быть талантливым писателем как в Москве, так и в провинции. Хотя, наверное, в Москве автору немного легче живется, ведь все крупные издательства, все редакции крупных толстых журналов сосредоточены в больших городах. А личный контакт, личное знакомство, возможность находиться в литературной среде для писателя важны. Но с другой стороны нельзя сказать, что у писателей-москвичей есть какие-то преференции"

Сергей Беляков. Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сергей Беляков, историк, литературный критик, лауреат премии "Большая книга", заместитель главного редактора в журнале "Урал"

Из физиков в писатели

"Профессиональное образование для писателя вряд ли имеет значение. Большинство писателей выходят из разных: есть врачи, физики, математики. Пример тому - Владимир Маканин, Александр Иличевский.

Писателям выбиться в люди в принципе легко. Во-первых, есть литературные журналы, они всегда рады принимать новых авторов. Действительно талантливых ищут, публикуют. Так что молодой писатель сейчас может относительно легко найти своего издателя, он не брошен на произвол судьбы. Другое дело, что трудно достучаться до сердец массовых читателей, стать известным, хорошо зарабатывать"

Женщины-писательницы халтурят меньше

"У нас есть великолепные женщины-писатели: Татьяна Толстая, которая вернулась в литературу, успешно работает Людмила Улицкая. Но много хороших писателей и среди мужчин. Может быть, женщины отличаются большей тщательностью в работе, у них меньше халтуры, самоуверенности, которая есть у многих начинающих авторов-мужчин, пишущих иногда левой ногой и уверенных, что их талант тут же вознаградят. Пожалуй, женщины с большей ответственностью относятся к своим произведениям"

Кто кого: столица или провинция?

"Авторы из регионов издаются чаще, спасибо интернету. Сейчас, чтобы прославиться, не нужно специально ехать в Москву. Алексей Иванов, например, стал известным писателем, не переселяясь в Москву. Его книги сейчас издаются огромными тиражами, переводятся на разные языки, и он может жить где угодно, в том числе и в своем родном Пермском крае.

Один московский писатель – выходец из провинции – Роман Сенчин как-то признался, что давно живет в Москве, но был бы очень рад уехать в провинцию, купить там домик.

Условия современного мира начинают стирать грань между литературной провинцией и литературной столицей. Я сам не москвич. В работе это мне никак не мешает"

Подражание – удел графоманов

"Речь скорее об эпигонстве, а не о литературной моде. Эпигоны были всегда. Сейчас много писателей, стремящихся подражать уже добившимся славы. Очень много эпигонов у Захара Прилепина. Настоящий талантливый писатель либо не пойдет по этому пути, либо с него свернет. Подражать можно только на ученическом этапе. Эпигонство характерно либо для графоманов, либо для начинающих авторов.

Мода на жанры есть и в массовой литературе, и в серьезной. Несколько лет назад была необыкновенная мода на антиутопии. Сейчас она, кажется, прошла. Я в прошлом году был в жюри конкурса "Русский Букер" и там было выдвинуто более десятка антиутопий, из которых до лонг-листа дошли единицы.

Моду может задать серьезный успешный писатель, в том числе зарубежный. Сколько было тех же эпигонов у Мураками, у Коэльо!

Есть такой писатель Олег Ермаков – он пришел в литературу как раз на волне литературной моды на новую правду жизни, на афганскую прозу, и стал очень популярен. Сейчас он ведущий прозаик в России. Но он совершенно не в моде"

Ольга Славникова. Фото: ТАСС/Александр Куров

Ольга Славникова, писатель

"Портрет современного автора я составила на основе тех рукописей, которые поступают на соискание премии "Дебют". Это женщина лет 30. Работает в рекламе, прессе или каких-то смежных областях. У нее хорошее образование, иногда два. Она прекрасно понимает, что не заработает денег литературой. Она самостоятельна и ответственна, но очень сильно устает, ей на многое не хватает времени. Возможно, нет сил на то, чтобы создать семью, завести детей. Но поскольку дар в ней говорит, она понимает, что если не будет писать, то разрушится как личность.

К сожалению, в последние годы литература стала очень политизирована. Мы живем в кризисное время, и того, кто владеет словом, тянет выразить свою политическую позицию"

Мнение эксперта Если говорить о современных авторах, то пишут чаще женщины, как и читают. Что касается качества текста, его глубины и актуальности, то чаще выигрывают мужчины. Их критичный взгляд помогает им правильно строить фразы. Поэтому более популярными современными авторами являются мужчины. Первый образ, который возникает в голове, - это Захар Прилепин. Современный автор – тот, кто болеет за жизнь страны. Но авторы не всегда зеркалят политическую и социальную ситуацию. Автор, безусловно, следует моде на литературный жанр, но больше идет за потребностью читателя. Если одно время была более читабельна короткая форма, то сейчас новая тенденция - романы. Люди устали от чего-то фрагментарного. Может быть, сказывается влияние интернета, где нас уже перекормили короткими текстами, сообщениями, картинками. Читатели соскучились по чему-то фундаментальному. У писателя нет биологического возраста. Он может быть молодым автором лет в 50-60, делая первые литературные шаги. Поиск новых авторов – это постоянный процесс. Мы мониторим работы студентов, литературные премии, литературные порталы. Издательства заинтересованы в том, чтобы рукописей было как можно больше. На сайте любого издательства есть адрес, на который можно прислать рукопись на рассмотрение. Количество этих рукописей большое, поэтому не получается быстро проанализировать весь объем информации. Но поверьте, если там появится гениальный текст, то его не пропустят.

Столичная аудитория – Санкт-Петербург, Москва – самая активная и в плане чтения, и в плане написания книг. Регионы в этом отношении отстают. Сейчас созданы все возможности, чтобы автор мог проявить себя, прислать тексты редактору. Остальное зависит от личной заинтересованности в продвижении своего труда. Палочка-выручалочка для современных авторов – интернет. Мы знаем много примеров, когда люди стали публиковаться в открытом доступе в Сети, становились популярными в определенной среде, а потому уже обращались за печатью книги в издательские дома. Талантливый не останется незамеченным. Есть два подхода в процессе работы редактора с автором. Так, некоторые авторы запрещают редактировать и делать корректуру своих рукописей. Даже когда редактор видит стилистическую ошибку, автор настаивает, что это его стиль. Кстати, автор имеет право оставить текст под собственной редакцией. Но есть другие авторы, которые работают с редактором очень тесно. А редактор заинтересован в продвижении бренда автора – улучшения качества текста, повышения квалификации автора. Следующий год официально объявлен Годом литературы. Надеюсь, этот год изменит литературную ситуацию в стране: появятся возможности для реализации молодых авторов и развития издательского бизнеса, книжного рынка. Марина Абрамова директор по маркетингу и PR издательства АСТ, глава исполнительного комитета по году литературы "Российский книжный союз"

Столичная аудитория – Санкт-Петербург, Москва – самая активная и в плане чтения, и в плане написания книг. Регионы в этом отношении отстают. Сейчас созданы все возможности, чтобы автор мог проявить себя, прислать тексты редактору. Остальное зависит от личной заинтересованности в продвижении своего труда. Палочка-выручалочка для современных авторов – интернет. Мы знаем много примеров, когда люди стали публиковаться в открытом доступе в Сети, становились популярными в определенной среде, а потому уже обращались за печатью книги в издательские дома. Талантливый не останется незамеченным. Есть два подхода в процессе работы редактора с автором. Так, некоторые авторы запрещают редактировать и делать корректуру своих рукописей. Даже когда редактор видит стилистическую ошибку, автор настаивает, что это его стиль. Кстати, автор имеет право оставить текст под собственной редакцией. Но есть другие авторы, которые работают с редактором очень тесно. А редактор заинтересован в продвижении бренда автора – улучшения качества текста, повышения квалификации автора. Следующий год официально объявлен Годом литературы. Надеюсь, этот год изменит литературную ситуацию в стране: появятся возможности для реализации молодых авторов и развития издательского бизнеса, книжного рынка. Марина Абрамова директор по маркетингу и PR издательства АСТ, глава исполнительного комитета по году литературы "Российский книжный союз"

Добавим, что в жюри премии "Русский Букер" отметили, что чаще всего номинантами конкурса становятся мужчины в возрасте 50 лет. Это опытные писатели, за плечами которых – несколько изданных книг.

Женщины и молодежь на премию "Русский Букер" номинируются реже.

