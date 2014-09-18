Детский weekend: самодельные мультфильмы и эксперименты с электричеством

Секреты мультипликации, сказка про слоненка, экскурсия по "Мосфильму", велокарнавал и эксперименты с электричеством. Издание M24.ru рассказывает, как и где провести интересный weekend с ребенком.

В ЗИЛе в эту субботу продолжится серия детских творческих занятий, основанных на литературных произведениях. Ребят от 6 месяцев до 6 лет ждет встреча со сказкой Геннадия Цыферова "Жил на свете слоненок", которая рассказывает о звере, который никак не мог придумать, чем ему заняться. С детьми будут говорить о профессиях и играть. Ребята научатся носить пожарные каски и запустят кораблики.

Занятие проведет педагог начальных классов и специалист по графическому дизайну Татьяна Краснова, родителям во время творческого урока предложат почитать книжку за чашкой ароматного чая.

Где : культурный центр : культурный центр ЗИЛ , клуб Mamas’ Place, помещение детской библиотеки Когда: 20 сентября с 11.00 до 14.00 Цена билета: для взрослого – 400 рублей, для детей – бесплатно



Познакомиться с принципами работы электроприборов и почувствовать себя настоящими физиками дети смогут на дизайн-заводе "Флакон". На познавательной игре "Приключения электроники" ребятам предстоит собирать электрические цепи, проверять энергоэффективность лампочек и изучать внутренности разобранного компьютера.

Дети не только выяснят, как работают разные гаджеты, но и узнают, что за техника перерабатывает сломанные приборы. Кроме того, на занятии расскажут, отчего электроприборы боятся воды, что такое короткое замыкание и сопротивление и какие материалы производят электрический ток.

Где : дизайн-завод "Флакон" : дизайн-завод "Флакон" Когда: 20 сентября с 12.00 до 14.00, сбор участников в 11.45 Цена билета: детский стоит 780 рублей, родители могут сопровождать ребят бесплатно



Шапка Бывалого и мощеная дорога: как живет "Мосфильм"

Любителей кино вместе с детьми ждут в субботу на "Мосфильме". Здесь проведут экскурсию по легендарной студии и музею экспозиция которого постоянного обновляется.

Костюмы, грим, эскизы, декорации, награды и многое другое покажут гостям "Мосфильма". Увидят посетители и съемочные площадки с павильонами.

Где : киностудия "Мосфильм" : киностудия "Мосфильм" Когда: 20 сентября, 14.00-16.00 (сбор участников в 13.30) Цена билета: 750 рублей для взрослых и 700 для детей и пенсионеров



В "Эврика-Парке" детей научат делать мультики на "Кухне самодельной мультипликации". Героями произведений станут самые разные предметы и вещества: манная крупа, пластилин, магниты, фонарики, спички и многое другое.

Азы мультипликационной техники ребята будут осваивать под руководством опытных профессионалов. В результате должен получиться озвученный мультик-клип, созданный общими усилиями.

Где : " : " Эврика-Парк Когда: 21 сентября, 11.30-13.00, записаться можно тут Стоимость билета: 600 рублей



Ценители активного отдыха могут отправиться на велопарад. В преддверии Всемирного дня без автомобиля (который пройдет 27 сентября) москвичам предлагают сесть на двухколесных коней и поехать из Строгина в Хорошево-Мневники. Если велосипеда у вас нет, не беда – его предложат взять на прокат.

Поскольку забег будет не обычный, а карнавальный, его участникам нужно будет позаботиться о красочном внешнем виде. Подготовить костюмы, расписать специальными красками футболки и воспользоваться услугами аквагримеров предложат прямо на старте велопрогулки.

В рамках велокарнавала на автодроме на улице Нижние Мневники в 13.30 стартует шоу с мастер-классами, аттракционами и детскими площадками. Концертную программу здесь в 13.45 откроет группа Гоши Куценко.