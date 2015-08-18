Год литературы: что почитать, кого послушать и куда сходить

Фото: m24.ru/Александр Авилов
2015 год объявлен Годом литературы, а это значит, что москвичей и гостей города ждет обширная и увлекательная программа, представленная презентациями книг, мастер-классами, творческими вечерами и конкурсами.
Год литературы направлен на развитие интереса к русской и мировой культуре, пропаганду чтения и книжной культуры во всех ее проявлениях. В числе основных мероприятий в рамках Года литературы – "Библионочь-2015", которая прошла в ночь с 24 на 25 апреля.
Кроме того, всех желающих ждут события, не относящиеся к Году литературы, но не менее интересные. M24.ru представляет подборку самых интересных мероприятий, которые состоятся в Москве в ближайшее время.
20 августа: Вечер памяти Александра Грина
В рамках Года литературы будут отмечены юбилеи и памятные даты, связанные с именами русских и зарубежных авторов. Одна из таких дат – 135 лет со дня рождения Александра Грина.
Александр Грин. Фото: wikipedia.org
В библиотеке имени Д.В. Давыдова пройдет литературный вечер-путешествие по самым известным книгам этого писателя. Гости мероприятия услышат фрагменты из произведений и дневников Грина, а также узнают интересные факты его творческой биографии.
Адрес: Шмитовский проезд, д. 46, корп. 2. Время: в 16.00
22 августа: фестиваль SOЛOMA
В саду "Эрмитаж" сетевое издание m24.ru проведет фестиваль SOЛOMA, на котором соберет литературно-музыкальный урожай этого года.
На сцене выступит лауреат премий "Неформат" и "Поэт года ЖЖ" Вера Полозкова. Она представит стихи Даны Сидерос, чьей книгой издательство Livebooks открыло серию "Прочла и полюбила Вера Полозкова". На празднике будет присутствовать и сама Сидерос – она презентует свою новую книгу "Ученик дурака".
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Солист и автор песен группы OQJAV Вадик Королев прочитает стихи собственного сочинения под аккомпанемент Евгения Гринько (автор музыки к фильму "Generation П"). Артист играет как собственные мелодии, так и предлагает новые прочтения шедевров Stevie Wonder, Sade и Coldplay. Группа SHOO представит обновленную программу с четырьмя духовыми инструментами. На фестивале также выступят начинающий композитор Никола Мельников и DJ Шура Кузнецова.
В 17.30 начнется "Живой микрофон". Под звуки белого рояля посетители смогут прочесть любимые стихи, в том числе и собственного сочинения. Услышат их не только гости вечера, но и зрители онлайн-эфира на m24.ru.
Место: сад "Эрмитаж". Время: 17.30
22 августа: фестиваль "Городской сюжет"
В парке искусств МУЗЕОН пройдет ежегодный фестиваль "Городской сюжет". В нем примут участие самые модные столичные библиотеки, а также писатели, блоггеры и журналисты. Всего в парке будут работать десять тематических площадок.
Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Гости МУЗЕОНа смогут посетить презентации книг иностранных и российских авторов, мастер-классы, на которых профессионалы расскажут, как развивать свой писательский талант, и многое другое.
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Кроме того, здесь можно будет посмотреть на театральные перформансы и послушать живую музыку.
Место: парк искусств МУЗЕОН. Время: 12.00
22 августа: Выставка к 95-летию со дня рождения Рэя Брэдбери
Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова готовит для своих гостей книжно-иллюстративную выставку к 95-летию со дня рождения Рэя Дугласа Брэдбери – американского писателя-фантаста.
Рэй Брэдбери. Фото: Imago-Images/ТАСС
Здесь состоится чтение любимых отрывков из произведений писателя в рамках цикла "Читаем с листа…".
Для детей и подростков будет организована беседа, на которой им расскажут о жизни и творчестве Брэдбери.
Адрес: ул. Сущевская, д. 14, стр.1, 2. Время: 12.00
31 августа: Вечер памяти Марины Цветаевой
В Библиотеке искусств имени А.П.Боголюбова готовится еще одно интересное мероприятие – вечер Памяти Марины Цветаевой. Он пройдет в рамках цикла "Календарь русской литературы".
Марина Цветаева. Репродукция фотохроники ТАСС
Все желающие увидят литературный моноспектакль по дневникам и записным книжкам Цветаевой, а также по воспоминаниям и письмам Ариадны Эфрон и Бориса Пастернака.
Адрес: ул. Сущевская, д. 14, стр.1, 2. Время: 15.00
31 августа: Вечер памяти Юрия Трифонова
Библиотека киноискусства имени С.М. Эйзенштейна организует творческий вечер, посвященный 90-летию со дня рождения писателя Юрия Трифонова.
Юрий Трифонов. Фото: ТАСС/А.Лесс/Фотохроника ТАСС
Гости библиотеки встретятся с писательницей, директором музея "Дом на Набережной" и вдовой Трифонова Ольгой Романовной, а также посмотрят фильм "Долгое прощание" режиссера Сергея Урсуляка.
Адрес: ул. Каретный Ряд, д. 5/10, стр. 2. Время: 19.00
2–6 сентября: Книжная выставка-ярмарка
На ВДНХ в павильоне № 75 пройдет ежегодная Московская международная книжная выставка-ярмарка. Там будут представлены более 300 издательств России, Западной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Азии. Каждая страна представит художественную, научно-популярную, детскую и образовательную литературу.
Фото: m24.ru/ Александр Авилов
В выставке поучаствуют Евгений Евтушенко, Захар Прилепин, Эдвард Радзинский, Владимир Познер, Борис Гребенщиков, Сергей Минаев и многие другие.
Кроме того, здесь состоится российско-китайский литературный форум, писательский форум "Литературная Евразия" и бизнес-программа.
Место: ВДНХ.
5–6 сентября: Фестиваль "Книжный рынок"
На Даниловском рынке пройдет фестиваль "Книжный рынок", на котором все желающие смогут приобрести книги самых модных издательств и принять участие в праздничных мероприятиях.
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Для гостей пройдут встречи с писателями, круглые столы и презентации книг, а для детей проведут мастер-классы и поэтические выступления.
Место: Даниловский рынок.
25–26 сентября: Конкурс "Шутить изволите? Библиотека в фоторамке"
В Центральной городской детской библиотеке имени А.П. Гайдара состоится конкурс шуточных фотографий среди московских библиотек "Шутить изволите? Библиотека в фоторамке".
Фото: m24.ru/ Игорь Иванко
Желающие принять участие в конкурсе должны до 30 августа прислать фото, на которых запечатлены рабочие будни библиотек – чем веселее, тем лучше.
А 25–26 сентября в Культурном центре ЗИЛ пройдет выставка самых лучших присланных снимков.
Адрес: ул. Восточная, д.4, корп.1.