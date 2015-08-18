Год литературы: что почитать, кого послушать и куда сходить

Фото: m24.ru/Александр Авилов

2015 год объявлен Годом литературы, а это значит, что москвичей и гостей города ждет обширная и увлекательная программа, представленная презентациями книг, мастер-классами, творческими вечерами и конкурсами.

Год литературы направлен на развитие интереса к русской и мировой культуре, пропаганду чтения и книжной культуры во всех ее проявлениях. В числе основных мероприятий в рамках Года литературы – "Библионочь-2015", которая прошла в ночь с 24 на 25 апреля.

Кроме того, всех желающих ждут события, не относящиеся к Году литературы, но не менее интересные. M24.ru представляет подборку самых интересных мероприятий, которые состоятся в Москве в ближайшее время.

20 августа: Вечер памяти Александра Грина

В рамках Года литературы будут отмечены юбилеи и памятные даты, связанные с именами русских и зарубежных авторов. Одна из таких дат – 135 лет со дня рождения Александра Грина.

Александр Грин. Фото: wikipedia.org

В библиотеке имени Д.В. Давыдова пройдет литературный вечер-путешествие по самым известным книгам этого писателя. Гости мероприятия услышат фрагменты из произведений и дневников Грина, а также узнают интересные факты его творческой биографии.

Адрес: Шмитовский проезд, д. 46, корп. 2. Время: в 16.00

22 августа: фестиваль SOЛOMA

В саду "Эрмитаж" сетевое издание m24.ru проведет фестиваль SOЛOMA, на котором соберет литературно-музыкальный урожай этого года.

На сцене выступит лауреат премий "Неформат" и "Поэт года ЖЖ" Вера Полозкова. Она представит стихи Даны Сидерос, чьей книгой издательство Livebooks открыло серию "Прочла и полюбила Вера Полозкова". На празднике будет присутствовать и сама Сидерос – она презентует свою новую книгу "Ученик дурака".

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Солист и автор песен группы OQJAV Вадик Королев прочитает стихи собственного сочинения под аккомпанемент Евгения Гринько (автор музыки к фильму "Generation П"). Артист играет как собственные мелодии, так и предлагает новые прочтения шедевров Stevie Wonder, Sade и Coldplay. Группа SHOO представит обновленную программу с четырьмя духовыми инструментами. На фестивале также выступят начинающий композитор Никола Мельников и DJ Шура Кузнецова.

В 17.30 начнется "Живой микрофон". Под звуки белого рояля посетители смогут прочесть любимые стихи, в том числе и собственного сочинения. Услышат их не только гости вечера, но и зрители онлайн-эфира на m24.ru.

Место: сад "Эрмитаж". Время: 17.30

22 августа: фестиваль "Городской сюжет"

В парке искусств МУЗЕОН пройдет ежегодный фестиваль "Городской сюжет". В нем примут участие самые модные столичные библиотеки, а также писатели, блоггеры и журналисты. Всего в парке будут работать десять тематических площадок.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Гости МУЗЕОНа смогут посетить презентации книг иностранных и российских авторов, мастер-классы, на которых профессионалы расскажут, как развивать свой писательский талант, и многое другое.

Кроме того, здесь можно будет посмотреть на театральные перформансы и послушать живую музыку.

Место: парк искусств МУЗЕОН. Время: 12.00

22 августа: Выставка к 95-летию со дня рождения Рэя Брэдбери

Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова готовит для своих гостей книжно-иллюстративную выставку к 95-летию со дня рождения Рэя Дугласа Брэдбери – американского писателя-фантаста.

Рэй Брэдбери. Фото: Imago-Images/ТАСС

Здесь состоится чтение любимых отрывков из произведений писателя в рамках цикла "Читаем с листа…".

Для детей и подростков будет организована беседа, на которой им расскажут о жизни и творчестве Брэдбери.

Адрес: ул. Сущевская, д. 14, стр.1, 2. Время: 12.00

31 августа: Вечер памяти Марины Цветаевой

В Библиотеке искусств имени А.П.Боголюбова готовится еще одно интересное мероприятие – вечер Памяти Марины Цветаевой. Он пройдет в рамках цикла "Календарь русской литературы".

Марина Цветаева. Репродукция фотохроники ТАСС

Все желающие увидят литературный моноспектакль по дневникам и записным книжкам Цветаевой, а также по воспоминаниям и письмам Ариадны Эфрон и Бориса Пастернака.

Адрес: ул. Сущевская, д. 14, стр.1, 2. Время: 15.00

31 августа: Вечер памяти Юрия Трифонова

Библиотека киноискусства имени С.М. Эйзенштейна организует творческий вечер, посвященный 90-летию со дня рождения писателя Юрия Трифонова.

Юрий Трифонов. Фото: ТАСС/А.Лесс/Фотохроника ТАСС

Гости библиотеки встретятся с писательницей, директором музея "Дом на Набережной" и вдовой Трифонова Ольгой Романовной, а также посмотрят фильм "Долгое прощание" режиссера Сергея Урсуляка.

Адрес: ул. Каретный Ряд, д. 5/10, стр. 2. Время: 19.00

2–6 сентября: Книжная выставка-ярмарка

На ВДНХ в павильоне № 75 пройдет ежегодная Московская международная книжная выставка-ярмарка. Там будут представлены более 300 издательств России, Западной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Азии. Каждая страна представит художественную, научно-популярную, детскую и образовательную литературу.

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

В выставке поучаствуют Евгений Евтушенко, Захар Прилепин, Эдвард Радзинский, Владимир Познер, Борис Гребенщиков, Сергей Минаев и многие другие.

Кроме того, здесь состоится российско-китайский литературный форум, писательский форум "Литературная Евразия" и бизнес-программа.

Место: ВДНХ.

5–6 сентября: Фестиваль "Книжный рынок"

На Даниловском рынке пройдет фестиваль "Книжный рынок", на котором все желающие смогут приобрести книги самых модных издательств и принять участие в праздничных мероприятиях.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Для гостей пройдут встречи с писателями, круглые столы и презентации книг, а для детей проведут мастер-классы и поэтические выступления.

Место: Даниловский рынок.

25–26 сентября: Конкурс "Шутить изволите? Библиотека в фоторамке"

В Центральной городской детской библиотеке имени А.П. Гайдара состоится конкурс шуточных фотографий среди московских библиотек "Шутить изволите? Библиотека в фоторамке".

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

Желающие принять участие в конкурсе должны до 30 августа прислать фото, на которых запечатлены рабочие будни библиотек – чем веселее, тем лучше.

А 25–26 сентября в Культурном центре ЗИЛ пройдет выставка самых лучших присланных снимков.

Адрес: ул. Восточная, д.4, корп.1.