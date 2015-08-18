Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа 2015, 20:17

Культура

Живые поэты: Юлия Мякинькова

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Москва
  • Возраст: 24 года
  • Любимые поэты: Марина Цветаева, Борис Пастернак, Владимир Маяковский

    • Севастопольская прогулка

    Я жду письма, письма не получаю,
    И каждый вечер, скучный и печальный,
    Я прихожу к паромному причалу
    Послушать крики вороватых чаек,
    Вдохнуть из соли с копотью замес.

    Туристов нет, вокруг все одичало,
    Мне грезится теперь зимы начало,
    В кафешке захудалой чашка чаю;
    Орла из бронзы ветер обвенчает
    С колонной, их соединяя в крест.

    У памяти краду – напрасна кража:
    Здесь только мерзость городского пляжа,
    Предзимний бриз горчит и будоражит.
    Избавь меня, Господь, от этой блажи –
    Домой спешить и снова в гору лезть.

    Я жду письма, письма не получаю,
    Но все живу, как будто ты воскрес.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжеты: Живые поэты , Год литературы на m24.ru
    литература проекты живые поэты читать

    Главное

    АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

    OK
    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    закрыть
    Яндекс.Метрика