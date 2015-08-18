Живые поэты: Юлия Мякинькова

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
Севастопольская прогулка
Я жду письма, письма не получаю,
И каждый вечер, скучный и печальный,
Я прихожу к паромному причалу
Послушать крики вороватых чаек,
Вдохнуть из соли с копотью замес.
Туристов нет, вокруг все одичало,
Мне грезится теперь зимы начало,
В кафешке захудалой чашка чаю;
Орла из бронзы ветер обвенчает
С колонной, их соединяя в крест.
У памяти краду – напрасна кража:
Здесь только мерзость городского пляжа,
Предзимний бриз горчит и будоражит.
Избавь меня, Господь, от этой блажи –
Домой спешить и снова в гору лезть.
Я жду письма, письма не получаю,
Но все живу, как будто ты воскрес.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
