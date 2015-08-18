Живые поэты: Юлия Мякинькова

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Москва Возраст: 24 года Любимые поэты: Марина Цветаева, Борис Пастернак, Владимир Маяковский

Севастопольская прогулка

Я жду письма, письма не получаю,

И каждый вечер, скучный и печальный,

Я прихожу к паромному причалу

Послушать крики вороватых чаек,

Вдохнуть из соли с копотью замес.

Туристов нет, вокруг все одичало,

Мне грезится теперь зимы начало,

В кафешке захудалой чашка чаю;

Орла из бронзы ветер обвенчает

С колонной, их соединяя в крест.

У памяти краду – напрасна кража:

Здесь только мерзость городского пляжа,

Предзимний бриз горчит и будоражит.

Избавь меня, Господь, от этой блажи –

Домой спешить и снова в гору лезть.

Я жду письма, письма не получаю,

Но все живу, как будто ты воскрес.

Авторские орфография и пунктуация сохранены