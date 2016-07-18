День рождения Маяковского в столице будут отмечать и днем, и ночью

Фото: m24.ru/Александр Авилов

19 июля, в день рождения поэта Владимира Маяковского, в Москве пройдет целый ряд мероприятий, приуроченных к этой дате.

В 16:00 сотрудник Государственного музея имени Маяковского Марина Краснова прочитает лекцию "Маяковский. Триумф и трагедия", в ходе которой расскажет реальные факты о гениальном поэте и развеет мифы о нем. Также лектор ответит на самые животрепещущие вопросы о Маяковском: был ли он хулиганом, почему писал "лесенкой" и как на самом деле относился к Пушкину.

Сразу после лекции, в 18:00, начнется обзорная экскурсия по выставке "Эффект времени: влияние русского авангарда на современную моду". Специально для "Дня Маяковского" Электрокабаре – проект Электротеатра "Станиславский" - подготовило специальную программу "Будущее. Три Мелодекламации и стихи футуристов", которая начнется в 21:00.

Ну а с 21:00 наступит "Ночь Маяковского". Она начнется со специальной экскурсии на трамвае "А" по Москве Маяковского от Чистых прудов до Шаболовки, а завершится в 23:00 архивным кинопоказом фильма 1928 года производства "Стеклянный глаз", режиссерами которого выступили возлюбленная поэта Лиля Брик и Виталий Жемчужный, а главную роль исполнила Вероника Полонская.

Все мероприятия пройдут в Центре авангарда в Еврейском музее.