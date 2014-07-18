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Культура

18 июля 2014, 12:47

Дети будут читать книги собакам в библиотеке "Проспект"

литература акции библиотеки собаки культура литературные чтения время с детьми семейная и молодёжная политика

Фото: ИТАР-ТАСС

Если ваш ребенок не хочет читать книги, срочно отправляйтесь вместе с ним в библиотеку "Проспект", где 19 июля стартует акция "Библио-пес". Детям предложат почитать собакам книги вслух. По мнению, экспертов такая практика повысит интерес малыша к литературе.

"Как показывает опыт Финляндии, дети с удовольствием читают вслух собакам - внимательным, ласковым, чутким слушателям", - сообщили в столичном департаменте культуры.

19 июля читать будут тайскому риджбеку по кличке Лисена. Эта собака любит путешествия. Родилась она в Москве, затем переехала в Крым, сейчас снова вернулась в столицу, но уже готовится отправиться в Финляндию.

В "Проспект" можно прийти со своими любимыми книжками, а можно взять библиотечные. Читать будут в группах по два-три человека. Продолжительность чтений – 20-30 минут. Помогать юным читателям вызвались детский работник и хозяин Лисены.

Также в программе – показ мультфильма.

Для участия в акции необходимо записаться по телефону 8 (925)465 04 56. Можно прислать заявку на почту prospect127@gmail.com. Запись открыта на 12.20, 12.50 и 13.10.

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